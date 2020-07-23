Keçiören Karakaya Mahallesi'nde asfaltlar yenilendi
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Keçiören Karakaya Mahallesi'nde asfaltlar yenilendi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçe genelinde başlatılan asfalt serim çalışmalarının Bağlum Karakaya Mahallesindeki beş sokakta tamamlandığını belirtti.

Keçiören Karakaya Mahallesi'nde asfaltlar yenilendi
23.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:02

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçe genelinde başlatılan asfalt serim çalışmalarının Bağlum Karakaya Mahallesindeki beş sokakta tamamlandığını belirtti.

Belediye'nin açıklamasına göre, Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Başkan Altınok tarafından verilen talimatla Bağlum Karakaya Mahallesi Menderes, Sarıgül, Bağlum, Conkbayırı, Mimar Sinan sokaklarında asfalt serim çalışmalarını tamamladı.

Başkan Altınok, konuya ilişkin, "İlçemizde bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmıyoruz. 2020'nin sonuna kadar 100 bin ton asfalt serimi gerçekleştireceğiz. Ekiplerimiz 51 mahallemizin farklı noktalarında gece gündüz çalışıyor. Başta Bağlum olmak üzere cadde ve sokaklarımızı Keçiören'e yakışır modern ve estetik bir görünüme kavuşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

"100 bin ton asfalt serimi yapacağız"

Göreve gelir gelmez Keçiören genelindeki park, bahçe, yol ve kaldırımların yenilenmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü, yıl sonuna kadar da 100 bin ton asfalt serimi yapılarak ilçede bozuk ve yıpranmış yol bırakılmayacağını belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Eğer Keçiören'e ait olursanız, kalbinizde, beyninizde, yüreğinizde bu şehir olursa o kente hizmetkar olursunuz. Biz de bir Keçiören çocuğu olarak bu şehri modern ve gezilip görülmesi gereken yerler listesine soktuk. Göreve geldiğimizden itibaren söz verdiğimiz gibi yollarımızı asfaltladık, parklarımızın bakımlarını yaptık, tesislerimizin eksiklerini giderdik, ilçemizi yeniledik. Daha yaşanabilir bir kent inşa etmek için yeni eserlerimizin de yapımına başladık. Ortaya koyduğumuz eserlerle ve hizmetlerle Keçiören'i modern kent haline getirdik."

Kaynak: AA

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