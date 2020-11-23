Keçiören'in renk cümbüşü: Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Keçiören'in renk cümbüşü: Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı

23.11.2020 16:31 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:36
Keçiören'in renk cümbüşü: Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı'nın yazın ses, ışık ve müzik gösterisiyle çocukların eğlence merkezi, kışın ise Keçiören'in renk cümbüşü olduğunu belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı'nın yazın ses, ışık ve müzik gösterisiyle çocukların eğlence merkezi, kışın ise Keçiören'in renk cümbüşü olduğunu belirtti. Altınok, "Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı, estetik görünüşü ve ortaya koyduğu görsel şölen ile ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizi kendisine hayran bırakıyor" dedi.

Rengarenk ziyafet

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hafta sonu mesaisinde Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı'nda incelemelerde bulundu. Mesai mefhumu tanımaksızın çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Başkan Altınok, Keçiören'e gelen turistleri Türk Dünyası Su ve Gül Meydanını görmeye davet etti. Altınok, "Meydanımız hizmete açıldıktan sonra vatandaşımızdan ve çocuklarımızdan büyük ilgi gördü. Su, ışık ve müzik gösterisinin yapıldığı meydanımız, yaz sıcağında yavrularımızın ıslanmak için uğrak mekanlarından biri olurken kışın ise su ve ışık gösterileriyle renk cümbüşüne bürünüyor. Burada bulunan yüzlerce gül ve özellikle akşam düzenlediğimiz ışık gösterileri ise rengarenk bir ziyafet sunuyor" ifadelerini kullandı.

Çocuklar ve gençler Keçiören'de eğleniyor

Keçiörenli çocukların ve gençlerin keyifli vakit geçirmek için artık ilçe dışına çıkmadığını, Keçiören'de bulunan sosyal ve kültürel alanları tercih ettiğini de anımsatan Altınok, şunları aktardı:

"Çocuklarımızı ve gençlerimizi geliştirmek ve aydınlık bir geleceğe ulaştırmak için birçok projemiz var. Bunlardan biri 'Bilim Parkı' projemizdir. Çocuklar ve gençler için Türkiye'de olmayan bir diğer projemiz ise 'Ekolojik Park' projesidir. İlçemizde bulunan Tema parkımızı geliştirerek şehrimize yeniden kazandıracağız. Yazın ise çocuklarımızın doya doya vakit geçirdiği survivor parkımızı hizmete açarak eğlenceyi şehrimize taşıdık." - ANKARA

Keçiören'in renk cümbüşü: Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı
Keçiören'in renk cümbüşü: Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı
Keçiören'in renk cümbüşü: Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Düzce'de sonbahar ile renk cümbüşü yaşanıyor
Düzce'de sonbahar ile renk cümbüşü yaşanıyor
Kar yağan Geminbeli Geçidi'nde sonbaharda renk cümbüşü oluştu
Kar yağan Geminbeli Geçidi'nde sonbaharda renk cümbüşü oluştu
Kadim payitaht 'Hazan mevsiminde' renk cümbüşüne sahne oluyor
Kadim payitaht 'Hazan mevsiminde' renk cümbüşüne sahne oluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Lütfi Elvan Bülent Turan Abdülhamit Gül Selahattin Demirtaş
Magazin Sibel Can İdil Fırat Funda Eryiğit Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Lance Stroll Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Medya Bursa Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Keçiören'in renk cümbüşü: Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 16:40:35. #1.14#
title