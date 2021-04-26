Keçiören Gümüşdere'de bahar temizliği
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Keçiören Gümüşdere'de bahar temizliği

Keçiören Gümüşdere'de bahar temizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Altınok'un talimatıyla Gümüşdere'deki atık ve birikintileri ortadan kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Ankara Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Altınok'un talimatıyla Gümüşdere'deki atık ve birikintileri ortadan kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Atatürk Botanik Bahçesi ile birleşen Gümüşdere'nin etrafındaki spor, yürüyüş ve bisiklet yolları vatandaşa daha temiz bir ortamda spor yapma imkanı sunacak.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gümüşdere'nin Keçiören kolunda başlatılan temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Gümüşdere'deki temlik çalışmasıyla dere tabanında yer alan kum, çöp ve diğer birikintileri iş makinalarıyla temizleyerek suyun daha berrak akmasını sağlıyoruz. Larvasit ve ilaçlama çalışmalarıyla sivrisinek oluşumunun önüne geçiyor, vatandaşımıza daha sağlıklı, daha doğal bir ortam sunuyoruz" dedi.

"Nitelikli yatırımlar yapıyoruz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçeyi yaşam tercihinde ilk sıralara taşımak için park, bahçe ve spor alanlarının sayısını her geçen gün artırdıklarını ve nitelikli yatırımlar yaptıklarını söyleyerek şunları kaydetti:

"Gecekondu kenti olan bir Keçiören'i, modern bir Keçiören haline getirdik. İlçemizde ekonomik canlılığı artırmak için tarihi, kültürel ve insanlarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri eserler inşa ettik. Çocukken biz Keçiören'de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park'a veya Gençlik Parkı'na gezmeye giderdik. Ama gün geldi, Keçiören'e hizmetkar olduk, ortaya koyduğumuz hizmetlerle ve eserlerle Keçiören'i gezilip görülecek ilçeler listesine soktuk. İlçemiz için hem sosyal alanlar hem de katma değer ortaya koyan eserler yapmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Keçiören Gümüşdere'de bahar temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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