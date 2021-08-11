Keçiören ev sahipliği yaptı, şampiyonlar belli oldu
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Keçiören ev sahipliği yaptı, şampiyonlar belli oldu

Keçiören ev sahipliği yaptı, şampiyonlar belli oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Keçiören, '2021 Sezonu 7'li Ragbi U-18 Kadınlar Etaplı Ligi' ve "2021 Sezonu 7'li Ragbi U-18 Erkekler Etaplı Ligi final müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

Keçiören Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen ragbi final müsabakalarında, 2021 Ragbi U-18 Kadınlar Etaplı Ligi şampiyonluğunu Selçuk Kartallar Spor Kulübü göğüslerken, ikinci Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, üçüncü Ankara Ragbi Spor Kulübü, dördüncü ise Kandıra Ragbi Spor Kulübü oldu. 2021 7'li Ragbi U-18 Erkekler Etaplı Ligi'nin şampiyonu Pursaklar Ragbi Spor Kulübü, ikincisi Selçuk Kartallar Spor Kulübü, üçüncüsü Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, dördüncü Kandıra Ragbi Spor Kulübü oldu.

BİRÇOK SPOR TESİSİNE SAHİBİZ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede sporun birçok branşında turnuva düzenleyebilecek tesislere sahip olduklarını ve bu yıl içinde yapılacak yeni spor yatırımlarla ilçeyi sporun ve sporcunun merkezi haline getireceklerini söyledi. Altınok, "Ragbi turnuvasında mücadele eden her bir takımımızı şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Şampiyon takımlarımızı tebrik ediyorum. Bu tür ligleri ilçemizde gerçekleştirmek için ilçemize toplam 80 milyon TL değerinde spor yatırımı yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile yaptığımız çalışmalarımıza öncülük eden Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum." dedi. ?

Kaynak: Bültenler

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