Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki şiddet olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı
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Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki şiddet olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı

23.09.2020 20:13 | Son Güncelleme: 23.09.2020 20:16
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki şiddet olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada, gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Zanlılar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verdi.

Savcı Karakuş, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'nın tutuklanması, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'nu ise adli kontrol şartıyla salıverilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'yi, "kamu malına zarar verme" ve "görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklarken, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'yu da adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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