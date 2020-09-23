Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki saldırı girişiminde 2 şüphelinin tutuklanması istendi
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Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki saldırı girişiminde 2 şüphelinin tutuklanması istendi

23.09.2020 18:09 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:12
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki saldırı girişiminde 2 şüphelinin tutuklanması istendi

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada, gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verdi.

Savcı Karakuş, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'nın tutuklanması, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'nu ise adli kontrol şartıyla salıverilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheliler hakkında, "kamu malına zarar verme" ve "görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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