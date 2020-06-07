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Keçiören'e yeni parklar inşa ediliyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye'de belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alanın Keçiören'de olduğunu belirterek, "Keçiören'de 499 adet park bulunuyor.

Keçiören'e yeni parklar inşa ediliyor
07.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:36

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye'de belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alanın Keçiören'de olduğunu belirterek, "Keçiören'de 499 adet park bulunuyor. Bu parklarımızın 23 tanesini son bir yılda inşa ettik." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü iş birliğinde son bir yılda Keçiören'e 23 adet yeni park kazandırıldı.

İlçede bulunan park sayısı 499'a ulaşırken, bunlardan bakımsız olan 117 park da revize edilerek vatandaşın kullanımına sunuldu. İmar atığı olarak bilinen ve görüntü kirliliği oluşturan 35 nokta ise yeşillendirilerek estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Türkiye'de belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alanın Keçiören'de olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Keçiören'de 499 adet park bulunuyor. Bu parklarımızın 23 tanesini son bir yılda inşa ettik. Kullanılamaz halde olan 117 adet parkımızı da revize ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yeni parklarımızı da yeşil alan, çocuk oyun alanı, fitness aleti, sentetik yürüyüş ve koşu yolu, futbol sahaları, bank ve kamelyalarla donattık."

İlçedeki mevcut parklarda olduğu gibi yeni yapılan parklarda da yeşil alan konusuna büyük bir hassasiyet gösterdiklerini aktaran Altınok, "Son bir yılda ilçemizdeki park ve bahçelerimize 1 milyon 700 bin adet çeşitli türde çiçek dikimi yaptık. Ağaç türünden ise 109 bin 985 adet fidanı toprakla buluşturduk. Dikimini gerçekleştirdiğimiz çoğu parkımızda kendi üretimimiz olan doğa dostu gübrelerimizi kullandık." ifadelerini kullandı.

Altınok, Keçiören sınırları içerisinde bulunan 210 okul, 150 cami, 20 dernek, 57 sağlık kurumu, 33 karakol ile 58 diğer resmi kurum ve kuruluşun bank, kamelya, basketbol potası, masa, bitki, mevsimlik çiçek, çim biçimi ve budama gibi taleplerinin karşılandığını bildirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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