Keçiören'den Azez'e Yardım Tırı

Keçiören Belediyesi, Suriye'de yaşanan insani krize sesiz kalmayarak çeşitli yaşam malzemelerinin bulunduğu yardım tırını yola çıkardı. Suriye'de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hareket eden tır, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın da katıldığı uğurlama töreniyle dualar eşliğinde Azez'e hareket etti.

Keçiören Belediyesi, Türkiye'nin uluslararası alanda saygınlığını artırmak adına yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini ekledi. İNFAK Vakfı ile ortaklaşa organize edilen yardım kampanyasını neticelendiren Keçiören Belediyesi, insani yardım tırını dualar eşliğinde Azez'e uğurladı. Buzdolabından çocuk bezine, kıyafetten gıda malzemelerine kadar birçok muhtelif yaşam malzemesinin bulunduğu tır, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın da bulunduğu uğurlama töreniyle Azez'e gitmek üzere yola çıktı.

"Hayırsever Keçiören her zaman mazlumun yanında"

"Hazırladığımız yardım tırı sınırın diğer tarafındaki insanlara bir nebze de olsa nefes aldıracak" diyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Türkiye'nin dört bir yanından olduğu gibi Keçiören'den de her zaman Suriye'nin güvenli bölgelerine yardım gönderdik. Suriye'de uzun zamandır yaşanmakta olan vahamete kayıtsız kalmayarak bir yardım kampanyası başlatmıştık. Bunun neticesinde bugün hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle yardım tırımızı doldurduk ve Azez'e uğurladık. Aynı zamanda ülkemize sığınmış olan Suriyelilere hem devletimiz hem de vatandaşlarımız sahip çıkıyor. Suriye'de kalmak durumunda olan ve yaşam mücadelesi veren insanlar da var. Devlet olarak hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı Harekatıyla güvenli bölge olarak tabir ettiğimiz yerlerin oluşmasını sağladık. Bunlardan biri olan Azez için hazırladığımız yardımın tırının yanında, orada bir de yetimhanenin bakım ve onarımını yaptık. Çocukların yaşama tutunmalarına katkı sağladık. Bu bölgede yaşayan çocukların, yaşlıların ve gençlerin yaşama tutunmaları için bundan sonra da yardım etmeye devam edeceğiz. Keçiören Belediyesinin vesile olduğu bu yardıma Keçiören halkı da her zaman destek vererek bizleri hiç mahcup etmedi. Vicdan sahibi hayırsever Keçiören halkına da bu duyarlı tutumundan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA