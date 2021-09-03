Keçiören'deki yaz spor okullarından 3 bin öğrenci faydalandı

Keçiören Belediyesinin Yaz Spor Okulları Kapanış ve Sertifika Töreni'nde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yaklaşık 3 bin öğrencimiz bugün sertifikalarını alacaklar" dedi.

Keçiören Belediyesinin Yaz Spor Okulları Kapanış ve Sertifika Töreni'nde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yaklaşık 3 bin öğrencimiz bugün sertifikalarını alacaklar" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki Fatih Stadı'nda gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları Kapanış ve Sertifika Töreni'ne katıldı. Törende öğrencilere ve velilere hitaben konuşan Altınok, "Yaklaşık 3 bin öğrencimiz bugün sertifikalarını alacaklar. Keçiören bir spor şehridir. Geçtiğimiz yıl 50 milyon liralık spor yatırımımız vardı. Şimdi Keçiören'imize 5 adet daha kapalı spor tesisi kazandıracağız. Okullarımızın bahçesindeki kapalı spor salonlarımızı da Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile iş birliği yaparak yeniledik. Spor yapmak isteyene bahane yok. Gençlik Spor İl Müdürümüze ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Umudunuz ve ülkünüz yüksek olsun"

Altınok konuşmasında çocuklara ve gençlere verilecek olan nitelikli eğitimle Türkiye'nin daha parlak bir geleceğe sahip olacağını kaydederek genç sporculara yönelik şu tavsiyelerde bulundu:

"Her çocuğumuz bir Türk bayrağıdır. Kitap okumalı, milli, manevi ve tarihi değerlerimizi iyi öğrenmeliyiz. Bize bu cennet vatanı bırakan atalarımızın hikayesini iyi bilmemiz lazım. Göktürkler'den, Oğuzlar'dan, Osmanlı'dan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar olan tarihimize hakim olmalıyız. Bu ülkeyi sizeler yöneteceksiniz. Umudunuz ve ülkünüz yüksek olsun. İnanırsanız başarırsınız. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Dünyada üretilen ürünlerin yüzde sekseni ülkemizde var. Atatürk, cumhuriyeti kurduktan sonra, 'Bundan sonra çok çalışmaya ihtiyacımız var' diyor. Sizler de çok çalışacaksınız. Kedinize, ailenize ve milletinize karşı sorumluluklarınız var. İnanırsanız, kendinize güvenirseniz ve çalışırsanız başarılı olursunuz. Her biriniz birer Türk bayrağısınız. Milletimizin umudu ve geleceği sizlersiniz."

"En iyi profesör spordur"

Altınok, sağlıklı bir toplumun temelinde sporun olduğunu hatırlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sağlıklı bir nesil için spor önemli. Spor yapan gençlerden kötü alışkanlık sahibi olan neredeyse yok. Spor yapanlardan hastaneye gidenlerin sayısı da çok düşük. Günde 5 kilometre yürürseniz hastaneye az gidersiniz. En iyi profesör spordur. Aktarlardan alacağınız ürünlerden daha değerli olan da spordur. Hareketsiz kalmak sağlıksızlığın başlangıcıdır. Alkol ve uyuşturucu belasından sporla uzak durabilirsiniz. Keçiören'de spor tesislerimizin sayısını çoğaltıyoruz. Şehrimizin birçok yerine halı saha, tenis kortu, voleybol ve basketbol sahası, yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve bisiklet yolları yapıyoruz. Halı sahalarımızı ücretsiz olarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Etlik'te bulunan yüzme havuzumuzun Türkiye'de eşi benzeri yok. Dünya Olimpiyat Şampiyonlarının yapılacağı standarda sahip. Tesislerimizi para kazanmak için ya da turşusunu kurmak için yapmadık. Vatandaşlarımız, çocuklarımız ve gençlerimiz istifade etsinler diye yaptık. Güreş Federasyonumuza bir yer verdik. Federasyonun eğitim merkezi Keçiören'de olacak. Çocukken biz Keçiören'de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park'a veya Gençlik Parkı'na gezmeye giderdik. Ama gün geldi, Keçiören'e hizmetkar olduk, ortaya koyduğumuz sosyal alanlarla artık çocuklarımız ve gençlerimiz ilçe dışına çıkmadan da daha keyifli vakit geçirebiliyorlar."

Başkan Altınok konuşmasının ardından yaklaşık 3 bin gencin faydalandığı Yaz Spor Okulları mezunlarına sertifikalarını takdim etti. Törende farklı branşlardan sporcular çeşitli gösterilerde bulundu. Keçiören Belediyesi Yaz Spor Okulunda; atletizm, atletizm özel sporcular, basketbol, basketbol özel sporcular, badminton, güreş, judo, geleneksel okçuluk, masa tenisi, satranç, taekwondo, tenis, voleybol, dart, akıl ve zeka oyunları, kaykay branşlarında eğitimler verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı