Son dakika haberleri! Keçiören'deki yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Keçiören'deki yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

09.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:01

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebek dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebek dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kamil Ocak Mahallesi Yasin Caddesi'nde bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, apartmanın bodrum katındaki dairede çıkan yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülerek evde bulunan 3 ve 1 yaşındaki iki çocuk ile babaanneleri çıkarıldı.

Dumandan zehirlendikleri belirlenen çocuklar ve babaanne hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 1 yaşındaki Sudenaz Güngör kurtarılamadı. Babaanne ve 3 yaşındaki torunu ise hastanede tedavi altına alındı.

Apartman sakinleri, anne ve babanın evde olmadığını, çocuklara babaannenin baktığını söyledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberleri! Keçiören'deki yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Keçiören'deki yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Keçiören'deki yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Keçiören'deki yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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