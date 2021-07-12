Keçiören'deki survivor alanı eğlencenin adresi oldu
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Keçiören'deki survivor alanı eğlencenin adresi oldu

Keçiören'deki survivor alanı eğlencenin adresi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bu yıl da çocukların yaz boyunca keyifli vakit geçirebilecekleri ücretsiz survivor alanı kurduklarını belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bu yıl da çocukların yaz boyunca keyifli vakit geçirebilecekleri ücretsiz survivor alanı kurduklarını belirtti.

Keçiören Belediyesi, 4-9 ve 9-14 yaş grubu çocukların yaz boyunca keyifli vakit geçirebilmesi için bu yıl da survivor alanı kurdu. 7'den 70'e tüm çocukların yoğun ilgi gösterdiği survivor alanı, 15.00'ten 00.00'a kadar ücretsiz olarak hizmet veriyor. Aileleriyle birlikte survivor alanına gelen çocuklar burada çeşitli yarışmalar yaparak gönüllerince eğlenirken, anne ve babalar da Keçiören Belediyesinin bu hizmetinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getiriyorlar.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Çocukken biz Keçiören'de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park'a veya Gençlik Parkı'na gezmeye giderdik. Ama gün geldi, Keçiören'e hizmetkar olduk, ortaya koyduğumuz sosyal alanlarla artık çocuklarımız ve gençlerimiz ilçe dışına çıkmadan da daha keyifli vakit geçirebiliyorlar. Bu yıl da çocuklarımız yeni bir hizmeti başlattık ve ücretsiz survivor keyfi sunuyoruz" dedi. - ANKARA

Keçiören'deki survivor alanı eğlencenin adresi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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