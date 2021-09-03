Keçiören'deki Sosyal Paylaşım Mağazası yüzleri güldürüyor
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Keçiören'deki Sosyal Paylaşım Mağazası yüzleri güldürüyor

Keçiören'deki Sosyal Paylaşım Mağazası yüzleri güldürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan Sosyal Paylaşım Mağazası düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan Sosyal Paylaşım Mağazası düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Keçiören Kaymakamlığı Sosyal Yardım Vakfı ve Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü işbirliğinde yapılan araştırmalar neticesinde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen aileler Keçiören Belediyesi Sosyal Paylaşım Mağazasından faydalanabiliyor. Aileler, mağazada görevli sosyolog ve psikologların nezaretinde çocuk sayısına ve gelir durumuna göre belirlenen sayıda giysi alabiliyor. Vatandaşların kullanmadıkları ihtiyaç fazlası beyaz eşyalar da Keçiören Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu kapsamda beyaz eşyalarını paylaşmak isteyen vatandaşlar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunuyor. İhtiyaç sahibi ailelerin de başvuruları göz önünde bulundurularak koordinasyon sağlanıyor ve aynı gün içinde beyaz eşya söz konusu adresten alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu arada belediye ekipleri deforme olmuş ve kullanılmayacak durumda olan giysileri ayrı bir yerde toplayarak Türk Kızılayı'ndan gelen ekiplere teslim ediyor. Böylece geri dönüşüme de katkı sağlanmış oluyor.

Sosyal Paylaşım Mağazası'nda denetimlerde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Her zaman ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanındayız. Pandemi döneminde yaşanan iş ve gelir kaybı dolayısıyla birçok hizmetimiz oldu. Sosyal Paylaşım Mağazamızı daha da büyüterek hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Keçiören'deki Sosyal Paylaşım Mağazası yüzleri güldürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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