Keçiören'deki parklarda bayram sonrasına hazırlık
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Keçiören'deki parklarda bayram sonrasına hazırlık

Keçiören'deki parklarda bayram sonrasına hazırlık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da, Keçiören'deki parklar belediye ekipleri tarafından bayram sonrasına hazırlanıyor.

Ankara'da, Keçiören'deki parklar belediye ekipleri tarafından bayram sonrasına hazırlanıyor.

Keçiören Belediyesi 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar devam edecek olan tam kapanmayı fırsata çevirerek ilçedeki parklarda ve oyun alanlarında topyekün dezenfeksiyon çalışması başlattı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte çocuklarımız daha hijyenik parklarda vakit geçirsinler diye ekiplerimiz iftar saatinden sahura kadar ilçemizdeki tüm parkları dezenfekte etmeyi sürdürüyor. Önce yıkanan ardından da dezenfeksiyon çalışması yapılan parklarımızda virüs ve mikroplara karşı tedbirlerimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi ekipleri tarafından iftardan sahura kadar olan sürede çocuk oyun parklarının dezenfeksiyonu için başlatılan çalışmalar kapsamında ilçedeki 520 parkın tamamı virüse karşı hijyenik hale getiriliyor. Bayramdan sonra tamamlanacak tam kapanmayla uygulamasıyla birlikte parklara akın edecek olan çocukların sağlığı için yürütülen bu çalışmalar 17 Mayıs'a kadar aralıksız devam edecek.

Keçiören'i pandemi sonrasına öngörülü planlar çerçevesinde hazırladıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Sağlıklı yarınlar için bugün sabırla evlerinde kalan ailelerimiz ve çocuklarımız için durmadan çalışıyoruz. Pandeminin bitmesiyle birlikte vatandaşlarımızın ve özellikle çocuklarımızın sokağa çıkma reaksiyonunu şimdiden öngörerek şehrimizi yeni normal düzene hazırlıyoruz. Ailelerin ve çocukların gönül rahatlığıyla vakit geçirebilecekleri sosyal alanlarımızı sağlıklı ve güvenli hale getiriyoruz" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Keçiören'deki parklarda bayram sonrasına hazırlık
Keçiören'deki parklarda bayram sonrasına hazırlık
Keçiören'deki parklarda bayram sonrasına hazırlık
Keçiören'deki parklarda bayram sonrasına hazırlık
Keçiören'deki parklarda bayram sonrasına hazırlık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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