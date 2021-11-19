Başkent'te patlamanın yaşandığı binanın yıkım işlemleri tamamlandı - Haberler
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Başkent'te patlamanın yaşandığı binanın yıkım işlemleri tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkent'te patlamanın yaşandığı binanın yıkım işlemleri tamamlandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada yaşanan patlama sonucunda bir kısmı çöken binanın yıkımı tamamlanırken, enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada yaşanan patlama sonucunda bir kısmı çöken binanın yıkımı tamamlanırken, enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde tüp patlaması sonucu bir bölümü yıkılan apartmanın tamamı Keçiören Belediyesi ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıkıldı. Belediye ekipleri tarafından enkaz kaldırma işlemleri başlatıldı. Enkaz kaldırma işleminin devam ettiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Mutfak tüpünden kaynaklanan patlama sonucu bir kısmı çöken Onbirler Apartmanı'nda bu sabah itibarıyla ekiplerimiz yıkım çalışmasına başlamıştı. Binanın tamamı gerekli güvenlik önlemleri alınarak şu anda tamamen yıkılmış durumda. Enkaz kaldırma çalışmalarımız ise devam ediyor. Birkaç saat içinde enkazın tamamını kaldırmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"BİZ BURALARI KENTSEL DÖNÜŞÜME ALMIŞTIK"

Patlamada 6 kişinin yaralandığını ve bunlardan biri çocuk 2 vatandaşın yaşamını yitirdiğini de aktaran Altınok, "Dün gece patlamanın olduğu binanın tehlike arz ettiği için yıkımını gerçekleştirdik, alanda çalışmaları takip ettik. Biz buraları kentsel dönüşüme almıştık. Kentimizin eskiyen dokusunu yenilemeliyiz, bu kentsel dönüşüm planımıza da herkesin destek olması lazım. Birçok insanımızın yaşamı tehlike altında. Patlama sonrası mağdur olan vatandaşlarımıza biz her türlü desteği vermeye, her ihtiyacı karşılamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(Oğuzhan Halil Özbek - Ali Nargüner/İHA)

Başkent'te patlamanın yaşandığı binanın yıkım işlemleri tamamlandı

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