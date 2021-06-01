Keçiören'deki okullarda dezenfeksiyon seferberliği
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Keçiören'deki okullarda dezenfeksiyon seferberliği

Keçiören'deki okullarda dezenfeksiyon seferberliği
Bültenler - Haberler | Güncel

Keçiören Belediyesi, 1 Haziran itibariyle tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçileceğinin duyurulmasıyla birlikte ilçedeki eğitim kurumlarında dezenfeksiyon seferberliği başlattı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Pandemi sürecinde öğrencilerimizin eğitimlerine yüz yüze devam edebilmeleri için okullarımızda aralıksız olarak dezenfekte çalışması yapıyoruz. Eğitimlerine yüz yüze devam edecek olan öğrencilerimizin hijyen konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için dezenfeksiyon çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1 Haziran itibariyle tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçileceğinin duyurulmasıyla birlikte Keçiören Belediyesi tarafından kurulan dezenfekte ekibi harekete geçti. Ekipler örgün eğitimin sağlıklı yürütülmesi için ilçede yüz yüze eğitime başlayan 327 resmi ve özel okuldaki derslikleri, lavabo ve ortak alanları dezenfekte etti.

TOPLU ALANLARDA DEZENFEKSİYON

Bu arada dezenfekte ekipleri cami, cemevi, mescit, Kur`an kursları, sağlık ocağı, muhtarlık binası, polis karakolu, eğitim ve kültür merkezi, hastane, tıp merkezi, halk eğitim merkezi, öğrenci yurdu, emniyet müdürlüğü, vergi daireleri, durak, çocuk oyun alanı, ATM ve piknik alanları gibi birçok ayrı noktada da dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürecek. ?

Kaynak: Bültenler

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