Keçiören'deki okullarda aralıksız dezenfekte çalışması
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Keçiören'deki okullarda aralıksız dezenfekte çalışması

11.03.2021 13:40 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:45
Keçiören'deki okullarda aralıksız dezenfekte çalışması

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kontrollü normalleşmeyle birlikte yüz yüze eğitime başlayan ilçe sınırları içindeki 327 resmi ve özel okulda 5 binden fazla derslikte dezenfekte çalışması yürütüldüğünü belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kontrollü normalleşmeyle birlikte yüz yüze eğitime başlayan ilçe sınırları içindeki 327 resmi ve özel okulda 5 binden fazla derslikte dezenfekte çalışması yürütüldüğünü belirtti. Başkan Altınok, "İlçemizde 154 binden fazla öğrenci, 10 binden fazla da öğretmenimiz bulunuyor. Onların sağlığını korumak bizim temel görevimizdir. Özellikle yüz yüze eğitime başlayan okullarımızda korona virüse karşı sağlıklı bir ortam oluşturmak için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz." dedi.

Ekip kuruldu

Keçiören Belediyesi, pandemi sürecinde örgün eğitimin sağlıklı dersliklerde yürütülmesi için özel bir dezenfekte ekibi kurarak yüz yüze eğitime başlayan 327 resmi ve özel okuldaki derslikleri, lavabo ve ortak alanları dezenfekte etmeyi sürdürüyor.

Ekipler titizlikle çalışıyor

Pandemiyle mücadele kapsamında ilçedeki dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yüz yüze eğitimden uzak kalan öğrencilerimizin derslerini okullarda sürdürebilmeleri için dezenfekte ekibimiz titizlikle çalışıyor. Bu süreçte sadece okullarımızı değil aynı zamanda cami, cemevi, mescit, Kur'an kursları, sağlık ocağı, muhtarlık binası, polis karakolu, eğitim ve kültür merkezi, hastane, tıp merkezi, halk eğitim merkezi, öğrenci yurdu, emniyet müdürlüğü, vergi daireleri, durak, çocuk oyun alanı, ATM ve piknik alanları gibi birçok ayrı noktada dezenfekte çalışması yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Keçiören'deki okullarda aralıksız dezenfekte çalışması
Keçiören'deki okullarda aralıksız dezenfekte çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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