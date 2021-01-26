Keçiören'deki modern seraya akıllı iklimlendirme sistemi
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Keçiören'deki modern seraya akıllı iklimlendirme sistemi

26.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:03
Keçiören'deki modern seraya akıllı iklimlendirme sistemi

Keçiören Belediyesi tarafından ilçenin bitki ihtiyacını karşılamak için Ovacık Mahallesi'ne kurulan 2 bin 880 metrekare büyüklüğündeki seranın iklimlendirme sistemleri tamamlandı.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçenin bitki ihtiyacını karşılamak için Ovacık Mahallesi'ne kurulan 2 bin 880 metrekare büyüklüğündeki seranın iklimlendirme sistemleri tamamlandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gelecek günlerde Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bitki yetiştirilmeye başlanacak olan akıllı serada çevre düzenleme çalışmaları ise devam ediyor.

Açıklamada görüşlerin yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "2 bin 880 metrekare büyüklüğünde olan seramızda ihtiyacımız olan bitkileri yetiştireceğiz. Park ve bahçelerimiz için her türlü çiçek ve fidanı dışarıdan almak yerine kendimiz üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Altınok, Türkiye'de belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alanın Keçiören'de bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İlçemizdeki 513 parkımızın tamamında çiçek ve ağaç dikim çalışmaları yapıyoruz. Haliyle çok sayıda bitkiye ihtiyaç duyuyoruz. Hem tasarruf yapmak hem de istediğimiz bitkilere rahatlıkla ulaşabilmek için seramızı kurduk. Yakın zamanda tohumlarımız toprakla buluşacak, ürettiğimiz bitkiler Keçiören'e güzellik katacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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