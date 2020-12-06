Keçiören'deki köpekler tedavileri tamamlanınca sahiplendirilecek
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Keçiören'deki köpekler tedavileri tamamlanınca sahiplendirilecek

06.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 06.12.2020 09:47
Keçiören'deki köpekler tedavileri tamamlanınca sahiplendirilecek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Uyanış Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında uygun olmayan şartlarda yetiştirildiği tespit edilen ve el konularak tedavi altına alınan 77 köpek için sahiplendirme kararı aldıklarını duyurdu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Uyanış Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında uygun olmayan şartlarda yetiştirildiği tespit edilen ve el konularak tedavi altına alınan 77 köpek için sahiplendirme kararı aldıklarını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakım ve tedavi altında bulunan çeşitli cinsten 77 köpek ve 6 kedi, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatı üzerine tetkik komisyonundan çıkacak kararla sahiplendirilmeye başlanacak.

Sahiplendirme işlemleri "www.kecioren.bel.tr/sahiplenme.html" adresi üzerinden yapılacak. Bu adrese ulaşmak için ise Keçiören Belediyesi resmi web sayfasında bulunan "Sahiplenmek İstiyorum" seçeneğine tıklamak yeterli olacak.

"Titiz bir şekilde sahiplendirme çalışmamızı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, "İlk etapta uygun olmayan ortamda yetiştirilen 68 köpeğe el koyduk. Ertesi gün başka bir noktada ise 9 köpek ve 6 kedinin daha bulunduğu ihbarı üzerine bu canlılarımızı da koruma altına aldık. Bakım ve tedavileri tamamlanan kedi ve köpeklerimizi uygun şartlara sahip olan kişilere sahiplendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Altınok, sahiplendirilen her bir canlının takibinin yapılacağını, sahiplendirmeden önce de form kaydı oluşturularak sahiplenen kişiler hakkında detaylı bilgiye ulaşılacağını aktardı.

Sahiplendirme işlemini titizlikle yapacaklarını vurgulayan Altınok, şunları kaydetti:

"Hayvanlarımızı sahiplenmek isteyen kişilerin çalıştığı kurum, meslek, aylık hane geliri, daha önce evcil hayvan bakıp bakmadığı, ne tür hayvan baktığı, bakımı nerede yapacağı bilgisine ulaşıp 5199 Sayılı Kanun hakkındaki bilgisini de araştıracağız. Eğer hayvan beslemişse bu konudaki deneyimlerini bize aktarmasını da isteyeceğiz. Koyduğumuz şartlara uygun olmayan kişilere asla bu canlılarımızı teslim etmeyeceğiz. Masum ve dilsiz canlılarımızı mutlu yuvalarına ulaştırmak için titiz bir şekilde sahiplendirme çalışmamızı sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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