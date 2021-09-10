Keçiören'deki huzurevi sakinleri için Çamlıdere gezisi

Keçiören Belediyesi huzurevindeki yaşlılar Çamlıdere gezisinde, Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, müze ve çeşitli doğal alanları gezerken bu yöreye ait lezzetleri de tattılar.

Keçiören Belediyesi huzurevindeki yaşlılar Çamlıdere gezisinde, Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, müze ve çeşitli doğal alanları gezerken bu yöreye ait lezzetleri de tattılar. Keçiören Belediyesi rehberleri eşliğinde düzenlenen günübirlik gezinin memnuniyetini yaşayan asırlık çınarların manevi yönden yaşadıkları haz ise gözlerine yansıdı.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren huzurevindeki yaşlılar için Ankara Çamlıdere'ye gezi düzenlediklerini söyleyen Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Büyüklerimize yaptığımız hizmetlerimizi gönülden ve sevgiyle yapıyoruz. Sevap merkez bankamız olan yaşlılarımızın huzurlu bir yaşam sürmesi için çeşitli sosyal faaliyetler düzenliyoruz. Bu anlamda ana ve babalarımızın istedikleri yerleri

Gidiş ve dönüş yolculuğu sırasında müzik eşliğinde eğlenerek unutulmaz bir gün yaşayan yaşlılara kolonya ve dezenfektan hediye edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı