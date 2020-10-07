KEÇİÖREN'DEKİ ESTERGON KALESİ'NDE YANGIN (1)
07.10.2020 09:52 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:56
Haber-Kamera: Ferhat EKİC Ankara DHA Ankara Keçiören'deki Estergon Kalesi'ndeki bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber-Kamera: Ferhat EKİC Ankara DHA Ankara Keçiören'deki Estergon Kalesi'ndeki bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİC