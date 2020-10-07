KEÇİÖREN'DEKİ ESTERGON KALESİ'NDE YANGIN (1)

Haber-Kamera: Caner ÜNVER-Ferhat EKİCİ Ankara DHA Ankara Keçiören'deki Estergon Kalesi'ndeki bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.