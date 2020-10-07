KEÇİÖREN'DEKİ ESTERGON KALESİ'NDE YANGIN (1)
07.10.2020 02:38 | Son Güncelleme: 07.10.2020 02:42
Haber-Kamera: Caner ÜNVER-Ferhat EKİCİ Ankara DHA Ankara Keçiören'deki Estergon Kalesi'ndeki bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber-Kamera: Caner ÜNVER-Ferhat EKİCİ Ankara DHA
Ankara Keçiören'deki Estergon Kalesi'ndeki bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Görüntü dökümü:-----------Alev alev yanan restoren-İtfaiyenin müdahalesi
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER