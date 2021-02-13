Keçiören'deki çiftçilere meyve fidanı desteği

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören bir doğal ürün üretim ve satış merkezi olacak. Çiftçilerimize ücretsiz destek vermeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye ilçeye bağlı 4 köyde tarımsal üretimi teşvik etmek için 9 çeşit meyve fidanı dağıtımı yapıyor. Köy muhtarları talepte bulunanların listesini oluştururken köylülere ceviz, erik, vişne, elma, ayva, armut, kiraz, badem ve kayısı türünden meyve fidanları veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede tarımsal üretimi teşvik etmek için Kösrelik, Güzelyurt, Çalseki ve Sarıbeyler köylerinde çiftçilere meyve fidanı dağıtımı yaptıklarını belirtti. Altınok, "Dünyada artık petrolün, doğalgazın, altının bir önemi yok. Önemli olan yerli ve milli tarımsal üretimdir. Üretim olmazsa insanlar tüketecek gıda bulamaz. Keçiören bir doğal ürün üretim ve satış merkezi olacak. Çiftçilerimize ücretsiz destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Altınok, köylerde hayvancılığı da teşvik etmek için önümüzdeki günlerde koyun ve keçi dağıtımı da yapılacağını belirtti.

"Köylerimize birçok hizmet geliyor"

Keçiören Belediyesinin yaptığı hizmetlerden gayet memnun olduklarını söyleyen Kösrelik Mahalle Muhtarı Mustafa Yaman ise, "Köyümüze hizmet devam ediyor. Patlıcan, fasulye fideleri verdiler. Ata tohumu verdiler. Hiçbir ücret almadılar. Şu anda köylümüze keçi ve koyun da verecekler. Bu zamana kadar hiç hizmet görmemiştik. Bu dönem hizmet aldığımız için başkanımıza teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol