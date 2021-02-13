Keçiören'deki çiftçilere meyve fidanı desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Keçiören'deki çiftçilere meyve fidanı desteği

13.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:30
Keçiören'deki çiftçilere meyve fidanı desteği

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören bir doğal ürün üretim ve satış merkezi olacak.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören bir doğal ürün üretim ve satış merkezi olacak. Çiftçilerimize ücretsiz destek vermeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye ilçeye bağlı 4 köyde tarımsal üretimi teşvik etmek için 9 çeşit meyve fidanı dağıtımı yapıyor. Köy muhtarları talepte bulunanların listesini oluştururken köylülere ceviz, erik, vişne, elma, ayva, armut, kiraz, badem ve kayısı türünden meyve fidanları veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede tarımsal üretimi teşvik etmek için Kösrelik, Güzelyurt, Çalseki ve Sarıbeyler köylerinde çiftçilere meyve fidanı dağıtımı yaptıklarını belirtti. Altınok, "Dünyada artık petrolün, doğalgazın, altının bir önemi yok. Önemli olan yerli ve milli tarımsal üretimdir. Üretim olmazsa insanlar tüketecek gıda bulamaz. Keçiören bir doğal ürün üretim ve satış merkezi olacak. Çiftçilerimize ücretsiz destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Altınok, köylerde hayvancılığı da teşvik etmek için önümüzdeki günlerde koyun ve keçi dağıtımı da yapılacağını belirtti.

"Köylerimize birçok hizmet geliyor"

Keçiören Belediyesinin yaptığı hizmetlerden gayet memnun olduklarını söyleyen Kösrelik Mahalle Muhtarı Mustafa Yaman ise, "Köyümüze hizmet devam ediyor. Patlıcan, fasulye fideleri verdiler. Ata tohumu verdiler. Hiçbir ücret almadılar. Şu anda köylümüze keçi ve koyun da verecekler. Bu zamana kadar hiç hizmet görmemiştik. Bu dönem hizmet aldığımız için başkanımıza teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Faik Öztrak Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Sibel Can Müge Anlı Buse Varol Selami Şahin
Spor Ali Koç Metin Oktay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Kar Türk Masaj Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Keçiören'deki çiftçilere meyve fidanı desteği - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 10:41:10. #1.14#
title