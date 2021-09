Keçiören'de Zabıta Haftası kutlandı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen törende zabıta ekipleriyle bir araya geldi.

Kalaba Kent Meydanı'nda Atatürk büstüne çelenk bırakılarak başlayan Zabıta Haftası kutlama töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla devam etti. Törende konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bugün Zabıta Haftamızı kutluyoruz. Aldığımız her nefeste, attığımız her adımda belediye vardır. Yeni doğana beşik, ölene ise tabut hizmeti verir belediye. Doğumdan ölüme yaşamın her alanında belediye hizmetlerimiz vardır. Bunlardan biri de zabıta hizmetimizdir. Zabıtamız vatandaşımızın hakkını ve hukukunu korumakla yükümlüdür" dedi.

Zabıta teşkilatının Osmanlı Devleti döneminde kurulmuş köklü bir kurum olduğunu anımsatan Başkan Altınok, şunları aktardı:

"Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Dünyaya hakkı ve adaleti getirmiş olan, 22 milyon kilometrekarelik coğrafyada nizamı sağlayan bir medeniyetin evlatlarıyız. Zabıta, Osmanlı döneminde kurulan kurumlarımızdandır. Kuruluşu 4 Eylül 1826'dır. Ecdadımız ne yaptıysa hepsini kamu nizamını sağlamak için yapmıştır. Vatandaşın hakkını, hukukunu korumak bizim görevlerimiz arasındadır. Kanun bize bu yetkiyi veriyor. Kamu görevi önemli bir görevdir. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, 'Her şeyi affederim ama kul hakkını asla affetmem. Dolayısıyla bizim yaptığımız görev kul hakkını korumaktır. Hz. Ömer de, 'Ola ki Fırat Nil kenarında bir kurt koyunu yese sorumlusu Hz. Ömer'dir diyor. Bizler vatandaşın hakkını korumak için bu görevi üstlendik. Sevgili Peygamber Efendimiz, 'Kim ki beytülmalden eski bir hırka aşırırsa cennet yüzü göremez' diyor. Hatalar ve yanlışlar olabilir ama beytülmal olunca, kul hakkı olunca Rabbim affetmem diyor. Kimse kimseye yanlış bir iş yap diyemez. Kamu kurumunda kaytarmak vatandaşın hakkını yemek anlamına gelir bu da kul hakkıdır. Vatandaşımız temiz ve güzel bir şehirde yaşamak istediği için bizleri bu göreve getirdi. Başta ben olmak üzere belediyemizde çalışan herkesin kamu kaynaklarını ve kamu düzenini koruma görevi vardır. Atatürk, 'Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür' diyor. Vatanımızı milletimizi seviyorsak gece gündüz çalışacağız. Tüm zabıtaların bu özel gününü kutluyorum. Yaşamını kaybeden zabıtalarımıza da yüce Rabbimden rahmet diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı