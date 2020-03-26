Keçiören'de Zabıta ekipleri kaçak dezenfektan deposuna baskın yaptı 3 ton dezenfektan madde ele...
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Keçiören'de Zabıta ekipleri kaçak dezenfektan deposuna baskın yaptı 3 ton dezenfektan madde ele...

Keçiören'de Zabıta ekipleri kaçak dezenfektan deposuna baskın yaptı 3 ton dezenfektan madde ele geçirildi Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, Keçiören Subayevlerinde bir dükkanda 3 ton dezenfektan üretiminde kullanılan kaçak madde ele geçirdi.

26.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:40
Keçiören'de Zabıta ekipleri kaçak dezenfektan deposuna baskın yaptı 3 ton dezenfektan madde ele...

Keçiören'de Zabıta ekipleri kaçak dezenfektan deposuna baskın yaptı 3 ton dezenfektan madde ele geçirildi

ANKARA - Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, Keçiören Subayevlerinde bir dükkanda 3 ton dezenfektan üretiminde kullanılan kaçak madde ele geçirdi.

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri Kavacık Subayevleri Köknar Sokak'ta bir dükkanda merdiven altı olarak tabir edilen üretim yapıldığı ihbarını aldı. Zabıta ekipleri mahalle aralarındaki dükkanlara denetimi sıklaştırdı. Ekipler üretim yapılan dükkanı belirleyerek baskın yaptı. Zabıta ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle piyasada bulunması zorlaşan dezenfektanı merdiven altı ürettiğinden şüphelenilen Ömer G. isimli kişiyi de polis ekiplerine teslim etti.

Yoğun kokudan şüphelenerek iz süren Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri zabıta ekipleri giriş katta bulunan dükkanda gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından tuvalet kağıtlarıyla perdelenen gizli bölmenin kapısından aşağı inerek 3 ton olduğu tahmin edilen sahte dezenfektanla karşılaştı. Baskın sırasında müşteri olduğunu belirten iki kişi de kaçarak kayıplara karıştı. Zabıta ekipleri dükkanın sahibi Ömer G.'yi yakalayarak polise haber verdi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Keçiören Zabıtası ile depoda incelmelerde bulundu. Yaklaşık 3 ton dezenfektan yapımına yetecek kadar tıbbi ham maddeleri ve bandrolle satılmaya hazır hale getirilen kaçak yolla yapılan dezenfektan buldu. Polis ele geçirilen maddeyi götürürken, zabıta ekipleri de ruhsatsız depoyu mühürledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Fırsatçılara, fahiş fiyatla ürün satanlara ve gıda güvenliğine dikkat etmeyen işletmelere yönelik denetimlerimizi sıklaştırdık. Koronavirüs salgını nedeniyle piyasada bulunması zorlaşan dezenfektanı merdiven altı üreterek piyasaya süren sahtekarlara da meydan bırakmıyoruz. Dünyanın ve ülkemizin zor günlerden geçtiği bu dönemde vatandaşımıza zarar verecek olan hiçbir eyleme tahammülümüz yoktur. Denetimlerimiz 7 gün 24 saat devam edecek" dedi.

Keçiören'de Zabıta ekipleri kaçak dezenfektan deposuna baskın yaptı 3 ton dezenfektan madde ele...

Kaynak: İHA

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Keçiören'de Zabıta ekipleri kaçak dezenfektan deposuna baskın yaptı 3 ton dezenfektan madde ele...

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