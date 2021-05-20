Keçiören'de üstü açık otobüste 19 Mayıs coşkusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keçiören'de üstü açık otobüste 19 Mayıs coşkusu

Keçiören'de üstü açık otobüste 19 Mayıs coşkusu
Bültenler - Haberler | Güncel

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı`nda Radyo Angara'ya konuk olan ve gençlerin bayramını kutlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, daha sonra belediye önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk koydu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte üstü açık otobüste binen Altınok, 51 mahallede Keçiörenlilerin 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu.

"TÜRK MİLLETİ ESARETİ KABUL ETMEZ"?

İlçedeki mahalleleri üstü açık otobüsle gezen ve aynı zamanda halka hitap eden Altınok, "19 Mayıs bir milletin küllerinden doğduğu gündür. Bitti tükendi derken, ülkemizin dört bir yanı düşman işgalinde iken kocaman bir imparatorluk işgalci devletler tarafından paylaşılıyordu. Böyle bir ortamda İstanbul`da payitaht tutsak ve İngiliz mandasını kabul etmek istiyor. Gençliğinden itibaren vatanını, milletini seven genç bir subay çıkıyor, "Türk milleti esareti kabul etmez, ya istiklal ya ölüm" diyerek milli mücadeleyi başlatıyor. Bu vatan sokakta bulunmuş bir vatan değildir. Bu vatan sosyal medyayla alınmış bir vatan da değildir. Şehit kanlarıyla sulanmış olan aziz ve kutsal bir vatan coğrafyamız var. Bu vatanı bize bırakan başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Mekânları cennet olsun." dedi.

"TÜRKİYE KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR ÜLKEDİR"

Altınok konuşmasında Türkiye'nin büyüyerek geliştiğini ve bulunduğu coğrafyada güçlü bir devlet haline geldiğini de hatırlatarak, "Türkiye bugün kendi ayakları üzerinde duran bir ülke konumundadır. Bize düşman olanların rahatsızlıkları buradan geliyor. Bize emanet edilen bu cennet vatana sahip çıkacağız. Kişiler gelir gider, partiler gelir gider ama baki olan ve olacak olan devletimizdir, milletimizdir, ülkemizin geleceğidir. Fotoğrafa buradan bakmak lazım. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu toprakları Göktürkler'den Oğuzlar`dan Ergenekon`dan Tanrı Dağları`ndan aşıp gelerek vatan yapan, yurt kılan bütün kahramanlarımızı, bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Takipçisi 'Naçizane hatırlatma' dedi, Prof. Demirtaş'ın 'Atatürk' cevabı sosyal medyada yeniden olay oldu
Takipçisi 'Naçizane hatırlatma' dedi, Prof. Demirtaş'ın 'Atatürk' cevabı sosyal medyada yeniden olay oldu
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca Barış Murat Yağcı
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Keçiören'de üstü açık otobüste 19 Mayıs coşkusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 14:09:52. #1.16#

title