Keçiören'de üretilen bitkiler Ar-Ge merkezinde işlenecek
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Keçiören'de üretilen bitkiler Ar-Ge merkezinde işlenecek

Keçiören'de üretilen bitkiler Ar-Ge merkezinde işlenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Keçiören Belediyesi, Ovacık Mahallesi'nde bulunan 20 dönümlük tarım alanında lavanta, Isparta gülü ve kekik üretim çalışmalarını sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi, Ovacık Mahallesi'nde bulunan 20 dönümlük tarım alanında lavanta, Isparta gülü ve kekik üretim çalışmalarını sürdürüyor. Burada doğal yöntemlerle elde edilecek olan bitkiler hasat edildikten sonra Keçiören Belediyesi Ar-Ge merkezinde işlenerek lavanta, Isparta gülü ve kekik yağı üretimi yapılacak.

Keçiören Belediyesi, Ovacık Mahallesi'nde bulunan 20 dönümlük tarım alanında lavanta, Isparta gülü ve kekik üretim çalışmalarını sürdürüyor. Buradan doğal yöntemlerle elde edilecek olan bitkiler hasat edildikten sonra Keçiören Belediyesi Ar-Ge merkezinde işlenerek lavanta, Isparta gülü ve kekik yağı üretimi yapılacak. Ürünler herhangi bir kar amacı güdülmeksizin belediyenin e-ticaret platformu olan Keçikoop üzerinden vatandaşla buluşturulacak.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, tarımsal üretim ve AR-GE çalışmalarıyla kamu yararına üretim odaklı belediyecilik anlayışını önemli noktaya taşıdıklarını aktararak, "Belediyemize ait 20 dönüm lavanta-Isparta gülü ve kekik, 23 dönüm üzüm, 17 dönüm meyve bahçesi ve 9 dönümlük bostan bulunuyor. Aynı zamanda çiftçilerimize tohum, fide ve gübre desteği veriyoruz. Bunun yanı sıra üretilen ürünlerin satışını yapabilmek için Keçikoop'u hayata geçirdik. Keçiören'i bir tarım ve üretim kenti haline getirmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi. - ANKARA

Keçiören'de üretilen bitkiler Ar-Ge merkezinde işlenecek
Keçiören'de üretilen bitkiler Ar-Ge merkezinde işlenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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