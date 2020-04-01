Keçiören'de üretilen 50 bin dezenfektan vatandaşlara dağıtılacak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında belediye tesislerinde dezenfektan üretim kapasitesinin artırıldığını ve gelecek günlerde 50 bin dezenfektanın vatandaşlara dağıtılacağını bildirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında belediye tesislerinde dezenfektan üretim kapasitesinin artırıldığını ve gelecek günlerde 50 bin dezenfektanın vatandaşlara dağıtılacağını bildirdi.

Keçiören Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ilçede alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Virüs tehdidi üzerine belediye tesislerinde dezenfektan üretiminin arttırıldığını bildiren Altınok, "Koronavirüs salgını nedeniyle artan dezenfektan talebini karşılamak için üretimlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Vatandaşımız için 50 bin adet dezenfektanın dağıtımına da gelecek günlerde başlayacağız." bilgisini aktardı.

Milli Dayanışma Kampanyası'na destek açıklaması yapan Altınok, "Nice zorlukları omuz omuza aşmış ecdadın torunları olarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelemizi de millet olmanın bilinci ve disipliniyle sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na tam destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Birlik ve beraberliğimizi göstereceğiz"

Keçiören Belediyesi olarak salgınla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğünü ve vatandaşlara kolaylık sağlandığını belirten Altınok, "Sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşımıza el uzatarak, 60 yaş üstü vatandaşımızın alışveriş, ev tadilatı ve marangoz işleri gibi taleplerini karşılayarak bu zor günleri el ele aşmanın gayreti içerisindeyiz. Pazar yeri işgaliye bedellerini de 2 ay süreyle erteleyerek pazarcılarımıza destek olduk." değerlendirmesini yaptı.

Evde kalan vatandaşların güzel vakit geçirmesi için bazı etkinlikler düzenleyeceklerini dile getiren Altınok, "Evlerinde kalmaya özen gösteren Keçiörenli hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirebilmesi için de 'Haydi Keçiören Balkonlara' sloganıyla Nisan ayı boyunca hareket halindeki üstü açık otobüsümüzle konserler düzenleyeceğiz. 'Kitap Çağır' sistemini kurarak vatandaşlarımıza evlerinden çıkmadan online ortamdan kitap talep etme imkanı sağladık. Bu destek kapsamında ilçemizde de bir yardım kampanyası başlatıp parti ve düşünce ayrımı gözetmeksizin birlik ve beraberliğimizi göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA