Keçiören'de ücretsiz sünnet hizmeti devam ediyor
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Keçiören'de ücretsiz sünnet hizmeti devam ediyor

Keçiören'de ücretsiz sünnet hizmeti devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Keçiören Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında 12 Temmuz'da başlatılan sünnet işlemleri devam ediyor.

Keçiören Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında 12 Temmuz'da başlatılan sünnet işlemleri devam ediyor.

Şu ana kadar bin 672 çocuğun sünnetinin yapıldığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Geleceğimiz, umudumuz ve ikbalimiz olan çocuklarımız için ücretsiz sünnet hizmetimiz devam ediyor. Bu yıl için başvurularımızı sona erdirdik. Mevcut sünnet başvuruları bulunan çocuklarımızın işlemlerini de 3 Ekim'de tamamlayacağız. Yüce Rabbim sünnet olan her bir yavrumuza hayırlı bir ömür nasip etsin. Ailelerimize de hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bin 672 çocuk sünnet edildi

Keçiören Belediyesi, 2021 yılı sünnet programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sünnet ettirebilmeleri için ücretsiz olarak sunduğu sünnet hizmetini 3 Ekim'de tamamlayacak. Özel bir hastanede modern cerrahi sistemle çocuk uzmanları ve çocuk cerrahları tarafından gerçekleştirilen işlemlerle şu ana kadar bin 672 çocuk sünnet edildi. Bu yılki sünnet başvuruları sona ererken kayıtlı başvuruların sünnet işlemleri ise pandemi kurallarına uygun olarak tamamlanacak.

Servis hizmeti

Bu arada Keçiören Belediyesi sünnet olan çocuklar ve aileleri için servis hizmeti de sunuyor. Bu kapsamda sünnet işlemi gerçekleştirilecek olan çocuk ve ailesi adreslerinden alınarak hastaneye getirilirken, çocuklara sünnet kıyafeti de hediye diliyor. - ANKARA

Keçiören'de ücretsiz sünnet hizmeti devam ediyor
Keçiören'de ücretsiz sünnet hizmeti devam ediyor
Keçiören'de ücretsiz sünnet hizmeti devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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