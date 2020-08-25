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Keçiören'de ücretsiz hizmet veren aile terapi merkezi açıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Başkan Altınok, "Günümüzde en çok tedavi talebinin olduğu, en çok randevunun alındığı müesseseler psikolojik danışmanlık merkezleri haline geldi.

Keçiören'de ücretsiz hizmet veren aile terapi merkezi açıldı
25.08.2020 10:47 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:47

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Başkan Altınok, "Günümüzde en çok tedavi talebinin olduğu, en çok randevunun alındığı müesseseler psikolojik danışmanlık merkezleri haline geldi. Bu noktada tedavilerin fiyatları çok yüksek. Biz de bu duruma çözüm noktasında nasıl bir katkı sunarız diye düşündük ve Aile Terapi Merkezi kurmaya karar verdik. Çocuklar, gençler, aileler ve çiftler için danışmanlık ve psikolojik destek hizmeti vermeye başladık." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediye'sinden yapılan açıklamaya göre, ilçede bir ilk olarak hizmete başlayan Aile Terapi Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Aile ve çift danışmanlığı, çocuk-ergen danışmanlığı, sosyal hizmet danışmanlığı, hukuk danışmanlığı, iş-kariyer danışmalığı ve online terapi konularında ücretsiz hizmet veren Merkezin açılışına Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta katılımcılara hitaben konuşma gerçekleştiren Turgut Altınok, "Günümüzde en çok tedavi talebinin olduğu, en çok randevunun alındığı müesseseler psikolojik danışmanlık merkezleri haline geldi. Bu noktada tedavilerin fiyatları çok yüksek. Biz de bu duruma çözüm noktasında nasıl bir katkı sunarız diye düşündük ve Aile Terapi Merkezi kurmaya karar verdik. Çocuklar, gençler, aileler ve çiftler için danışmanlık ve psikolojik destek hizmeti vermeye başladık." değerlendirmesinde bulundu.

"Psikolojik tahribatı onarıyoruz"

Altınok, pandemi sürecinin toplumda psikolojik yönden bir tahribat oluşturduğunu belirterek, "Kovid-19 dediğimiz dünyanın başına bela olan bu virüsün ülkeler nezdinde siyasi, ekonomik ve psikolojik etkileri gözle görülür derecededir. Devletler bu tahribatı onarmak için çalışmalarını yapıyorlar. Bu süreçte insanlarımız evlerine hapsedildi. Hiç ummadıkları, daha önce yaşamadıkları bir durumla karşı karşıya kaldılar. Çocuklar, gençler ve yaşlılar uzun süre evlerinde kaldılar. Bu durumun psikolojik sonuçlarını onarmak için elimizi taşın altına koyduk ve Aile Terapi Merkezimizle hizmete başladık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de antidepresan kullanım oranın çok yüksek olduğunu hatırlatan Altınok, şunları kaydetti:

"Acıdır ki dünya sıralamasında en çok antidepresan kullanan ülkeler arasında yer alıyoruz. Bu da depresyon gibi psikolojik problemlerden kaynaklanıyor. Boşanma oranları evlenme oranlarının önüne geçmiş durumda. Dolayısıyla problemin kaynağı nedir, çözümü nedir, insanlarımızı nasıl terapi ederiz, aile birlikteliğini nasıl kurtarırız, insanlarımızın daha mutlu bir şekilde yaşaması için ne tür katkı sunabiliriz diyerek önemli bir hizmeti ücretsiz olarak vermeye başladık. Birçok ailemiz ve birçok insanımız buraya müracaat ederek destek aldılar."

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da Aile Terapi Merkezi'nin isabetli bir hizmet olduğuna değinerek, "Merkez ilçe diye tabir ettiğimiz yerlerde yaşanan sosyal risk ile ilgili hususları tespit etmek çok önemli. Günlük olarak sosyal yaşantımız içerisinde karşımıza çıkan reel bir sorun. Keçiören Belediyesi'nin yapmış olduğu bu hizmet samimi olarak ifade ediyorum ki çok kıymetli ve çok güzel bir hizmet. Çok iyi düşünülen bu hizmetin fark yaratacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.?

Kaynak: AA

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