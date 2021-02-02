Keçiören'de TOKİ bloklarında çıkan yangın hasara neden oldu
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Keçiören'de TOKİ bloklarında çıkan yangın hasara neden oldu

02.02.2021 20:13 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:16
Keçiören'de TOKİ bloklarında çıkan yangın hasara neden oldu

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki TOKİ bloklarında çıkan yangın hasara yol açtı.

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki TOKİ bloklarında çıkan yangın hasara yol açtı.

Yeşiltepe Mahallesi Kızılçam Sokak'taki TOKİ bloklarının kot katlarındaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle dairede ve binada oturanlar tahliye edildi, olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve UMKE ekibi sevk edildi.

Yangından etkilenen vatandaşlara ilk müdahale 112 Acil Servis ekibince yapıldı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu dairede büyük hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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