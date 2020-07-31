Keçiören'de teleferik ve Deniz Dünyası bayram boyunca ücretsiz Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, teleferik gezisi ve Deniz Dünyası ziyaretinin Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olduğunu bildirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, teleferik gezisi ve Deniz Dünyası ziyaretinin Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olduğunu bildirdi.

Altınok, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede hizmet veren teleferiği gezmenin Deniz Dünyası'nı ziyaret etmenin bayram boyunca ücretsiz olacağını bildirdi.

Turgut Altınok, "Keçiören'de ve Ankara'da teleferiğimizi ve Deniz Dünyamızı görmeyen vatandaşımız kalmasın diye Kurban Bayramı boyunca tesislerimiz ücretsiz hizmet veriyor. Keçiören'i kuşbakışı görmek isteyen ve deniz canlılarını merak eden tüm vatandaşlarımız buraları ziyaret edebilirler." ifadelerini kullandı.

Ailelerin ve çocukların bayramı dolu dolu geçirmesi için tüm imkanların seferber edildiğini kaydeden Altınok, şu açıklamalarda bulundu:

"Teleferiğimiz, çocuklarımıza ve ailelerine Keçiören'i kuşbakışı seyretme fırsatı sunuyor. Kalaba Kent Meydanı'nı, belediye binamızı, Atatürk Botanik Bahçesi'ni, Keçiören Şelalesi'ni, Estergon Kalesi'ni, yapım aşamasında olan Cumhuriyet Kulesi'ni net bir şekilde görebildiğimiz teleferiğimize aileler de ücretsiz binebiliyor."

"Tüm vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı bekliyoruz"

Turgut Altınok, ücretsiz ziyaret edilebilecek Deniz Dünyası ve Doğal Yaşam Parkı'nın da gezilip görülmesi gerektiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Aileleri ve çocukları canlılarla iç içe görmek bizleri mutlu ediyor. Şehrin stresli ortamından uzaklaşmak için hafta sonlarının vazgeçilmezi olan Deniz Dünyası ve Doğal Yaşam Parkı çocuklarımıza hem doğal bir ortam sunuyor hem de hayvan sevgisini aşılamak noktasında önemli bir işlev görüyor. Deniz Dünyası'nda ise ziyaretçilerimizin akvaryumdaki canlılar hakkında bilgi almalarını sağlıyoruz. Okyanusun altında bulunan eşsiz güzellikteki dünyayı öğrenmek, keşfetmek isteyen tüm vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı bekliyoruz."

Kaynak: AA