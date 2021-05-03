Keçiören'de tam kapanmada 450, bir yılda 55 bin noktada dezenfeksiyon
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Keçiören'de tam kapanmada 450, bir yılda 55 bin noktada dezenfeksiyon

Keçiören'de tam kapanmada 450, bir yılda 55 bin noktada dezenfeksiyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Keçiören Belediyesi tam kapanma sürecinde ilçedeki 450 ayrı noktada dezenfeksiyon çalışması yürüttü.

Ankara Keçiören Belediyesi tam kapanma sürecinde ilçedeki 450 ayrı noktada dezenfeksiyon çalışması yürüttü.

Keçiören Belediyesi tam kapanma sürecinde dezenfeksiyon çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Belediye tarafından kurulan dezenfeksiyon ekipleri vatandaştan gelen taleple ve rutin hijyen çalışmaları kapsamında binaların önlerini, iç kısımlarını ve asansörleri dezenfekte ediyor. Ekipler ayrıca cami, cemevi, mescit, sağlık ocağı, polis karakolu, hastane, tıp merkezi, emniyet müdürlüğü, vergi daireleri, durak, çocuk oyun alanı, ATM gibi birçok ayrı nokta da dezenfekte çalışması yürütüyor.

"Vatandaşımız başarımızı tescilledi"

Pandemi ile mücadelede başarılı bir çalışma yürüttüklerini ve SONAR Araştırma Şirketi tarafından yapılan anketle de bu başarının vatandaşın nezdinde tescillendiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok,

"Tam kapanmanın başladığı 29 Nisan 2021 Perşembe gününden bu güne kadar ilçemizde 450 noktayı dezenfekte ettik. Pandemi sürecinde ise toplamda 55 binden fazla alanda dezenfeksiyon çalışması yürüterek vatandaşımızın sağlığı için sahada kaldık .Anketlerde korona virüsle mücadelede en başarılı belediye Keçiören Belediyesi seçildi. Şahsımı da en başarılı belediye başkanı olarak gören vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar 55 bin noktayı kendi üretimimiz olan mikrop ve virüs öldürücü dezenfektanla dezenfekte ettik. Türkiye'de ilk defa maske, dezenfektan, kolonya ve sabun üreten belediyeyiz. Bunları üretip dağıtmaya devam ediyoruz. Vatandaşımızın sağlığı için onların da destekleriyle pandemi bitene kadar mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Keçiören'de tam kapanmada 450, bir yılda 55 bin noktada dezenfeksiyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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