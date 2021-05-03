Keçiören'de tam kapanma sürecinde dezenfeksiyon çalışması hız kesmeden sürüyor
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Keçiören'de tam kapanma sürecinde dezenfeksiyon çalışması hız kesmeden sürüyor

Keçiören'de tam kapanma sürecinde dezenfeksiyon çalışması hız kesmeden sürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Keçiören Belediyesi tam kapanma sürecinde ilçedeki 450 ayrı noktada dezenfeksiyon çalışması yürüttü.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Tam kapanmanın başladığı 29 Nisan 2021 Perşembe gününden bu güne kadar ilçemizde 450 noktayı dezenfekte ettik. Pandemi sürecinde ise toplamda 55 binden fazla alanda dezenfeksiyon çalışması yürüterek vatandaşımızın sağlığı için sahada kaldık." dedi.

TOPLU ALANLARDA DEZENFEKSİYON

Keçiören Belediyesi tam kapanma sürecinde dezenfeksiyon çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Belediye tarafından kurulan dezenfeksiyon ekipleri vatandaştan gelen taleple ve rutin hijyen çalışmaları kapsamında binaların önlerini, iç kısımlarını ve asansörleri dezenfekte ediyor. Ekipler ayrıca cami, cemevi, mescit, sağlık ocağı, polis karakolu, hastane, tıp merkezi, emniyet müdürlüğü, vergi daireleri, durak, çocuk oyun alanı, ATM gibi birçok ayrı nokta da dezenfekte çalışması yürütüyor.

"VATANDAŞIMIZ BAŞARIMIZI TESCİLLEDİ"

Pandemi ile mücadelede başarılı bir çalışma yürüttüklerini ve SONAR Araştırma Şirketi tarafından yapılan anketle de bu başarının vatandaşın nezdinde tescillendiğini söyleyen Altınok, "Anketlerde koronavirüsle mücadelede en başarılı belediye Keçiören Belediyesi seçildi. Şahsımı da en başarılı belediye başkanı olarak gören vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar 55 bin noktayı kendi üretimimiz olan mikrop ve virüs öldürücü dezenfektanla dezenfekte ettik. Türkiye'de ilk defa maske, dezenfektan, kolonya ve sabun üreten belediyeyiz. Bunları üretip dağıtmaya devam ediyoruz. Vatandaşımızın sağlığı için onların da destekleriyle pandemi bitene kadar mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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