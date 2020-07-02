Keçiören'de sosyal mesafeli ilk sünnet düğünü yapıldı
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Keçiören'de sosyal mesafeli ilk sünnet düğünü yapıldı

Keçiören'de sosyal mesafeli ilk sünnet düğünü yapıldı.

Keçiören'de sosyal mesafeli ilk sünnet düğünü yapıldı
02.07.2020 12:03 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:06

Keçiören'de sosyal mesafeli ilk sünnet düğünü yapıldı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür, Spor ve Gençlik Merkezi'nde bulunan salonda gerçekleştirilen ilk düğün ise sünnet düğünü oldu. Bu kapsamda Tuğba ve Bekir Yılmaz çifti, çocukları Berat Yılmaz'ın sünnet merasimine katılan davetlilere sosyal mesafe kuralı gereği karşılama ve uğurlama merasimi yapmadılar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir yapılmayan düğünlerin belediye bünyesinde hizmet veren düğün salonlarında 1 Temmuz itibarıyla yeniden başladığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği kuralları harfiyen uyguladıklarını belirten Altınok, "Belediyemiz tarafından salonun girişine konulan dezenfektan ile ellerini hijyenik hale getiren davetlilerimiz ateşleri ölçülerek salona alındılar. Sosyal mesafe kuralını hatırlatan etiketler yerlere yapıştırılırken, ikramlar da tek kişiye özel şekilde paketlenerek davetlilere sunuldu. Takılar için ise sandık kullanılarak sosyal mesafenin korunmasına özen gösterildi. Toplu fotoğraf çekimleri yine sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Davetlilerin listesi saklanıyor

Altınok, düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösterilerin yapılmadığını, aynı zamanda düğüne davetli olan misafirlerin isim ve iletişim bilgilerini de 14 gün boyunca saklayacaklarını bildirdi.

Belediyeye ait düğün salonlarında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlü olduklarını vurgulayan Altınok, düğün salonlarındaki planlamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Her bir salonumuzda 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve davetli planlaması yaptık. İçeriye alınması gereken kişi sayısını buna göre düzenledik. Gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil, tüm davetliler tören ve kutlama boyunca maskeli olmak zorundalar. Salondaki kapasite doluysa sonradan gelen misafirlere uygun bir dille kuralları hatırlatarak salona girmelerinin doğru olmadığını söylüyoruz. Bu kuralların uygulanması için de salonda görevli personel bulunduruyoruz."

Kaynak: AA

Manşet

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