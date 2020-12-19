Keçiören'de sokak canlıları unutulmuyor
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Keçiören'de sokak canlıları unutulmuyor

19.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:54
Keçiören'de sokak canlıları unutulmuyor

Keçiören Belediyesi hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Keçiören Belediyesi hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Sokak hayvanları Allah'ın yarattığı masum, mazlum ve dilsiz varlıklardır. Bu canlılarımızı doğal yaşam alanlarında besliyoruz. Tedaviye ihtiyaç duyan canlılarımızı ise Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde bakım altına alıyoruz" dedi.

Birçok noktaya mama bırakılıyor

Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Keçiören'in birçok noktasında sokak hayvanlarını korumak için kolları sıvadı. Ekipler, sokak hayvanlarının kolaylıkla ulaşabilecekleri noktalara kuru mama ve belediyenin tesislerinden temin edilen yemek artıklarını bıraktı.

Başkan altınok: duyarlı olalım

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sokak hayvanlarının kış aylarında yiyecek bulmakta zorlandığını, toplum olarak da sokak hayvanlarına karşı duyarlı olunması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz kış aylarında donma tehlikesi yaşayan hayvanlarımız için oldukça hassas çalışmalar yapıyor. Duyarlı vatandaşlarımız da gerek sosyal medya üzerinden gerekse diğer mecralardan bizlere ulaşarak bu konuda taleplerini rahatlıkla iletebiliyorlar. Bu anlamda Keçiören'de vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde sokak hayvanlarımıza sahip çıkıyoruz." - ANKARA

Keçiören'de sokak canlıları unutulmuyor
Keçiören'de sokak canlıları unutulmuyor
Keçiören'de sokak canlıları unutulmuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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