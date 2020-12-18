Sarının ve yeşilin her tonu Atatürk Botanik Bahçesi'nde
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Sarının ve yeşilin her tonu Atatürk Botanik Bahçesi'nde

18.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:55
Sarının ve yeşilin her tonu Atatürk Botanik Bahçesi'nde

Keçiören Belediyesi tarafından çeşitli türde gül, çiçek ve fidan dikimi yapılarak kışa hazırlanan Atatürk Botanik Bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek ve spor yapmak isteyenlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi tarafından çeşitli türde gül, çiçek ve fidan dikimi yapılarak kışa hazırlanan Atatürk Botanik Bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek ve spor yapmak isteyenlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Özel peyzaj çalışmasıyla her mevsim binlerce tür bitkiye ev sahipliği yapan Atatürk Botanik Bahçesi, kışın ise sarının ve yeşilin her tonunu içinde barındırıyor. Atatürk Botanik Bahçesi'ni Başkent'in gözde dinlenme mekanlarından biri olarak tanımlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Geçmişte kaya ve hafriyat yığınından ibaret olan Atatürk Botanik Bahçemiz kışın yeşilin ve sarının her tonunu içinde barındıran bir vahadır. Şehrimizin ortasında bulunan böylesine güzel bir vahanın keyfini çıkarmaları için tüm Ankaralıları buraya davet ediyorum. Atatürk Botanik Bahçemiz, vatandaşlarımızın sabah sporu yapmalarına ve akşam geç saatlere kadar keyifli vakit geçirmelerine imkan tanıyan vazgeçilmez mekanlar arasında yer alıyor. Biz burayı hafriyat yığınlarından kurtararak kentimizin en güzel parklarından biri olarak hizmete açtık. Parkımız, içindeki uzun koşu parkuru ile spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın vazgeçilmez mekanı konumundadır. Yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle renklenen parkımız, baharda olduğu gibi kış mevsiminde de güzelliğinden bir şey kaybetmiyor. Keçiören'imizi her geçen gün daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kent haline getiriyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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