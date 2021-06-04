Keçiören'de rengârenk kuş besleme noktası
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Keçiören'de rengârenk kuş besleme noktası

Keçiören'de rengârenk kuş besleme noktası
Bültenler - Haberler | Güncel

Keçiören Belediyesi, kuşların doğal yaşam alanı olan cadde ve sokaklara rengârenk çitlerden oluşan kuş besleme noktaları koyarak hem çevre hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyor.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaygınlaştırılan kuş besleme noktalarının şehir içindeki kuşlar için yaşam alanı olmaya devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Vatandaşlarımız kuş besleme noktalarına ekmek ve kuş yemi bırakarak masum canlılarımızın yaşam hakkına destek oluyorlar. Kuşları beslemek isterken oluşabilecek çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için ilçemizin birçok noktasına kuş beleme noktaları yaptık. Buraları rutin aralıklarla temizleyerek herhangi bir mikrobik ortamın oluşmasının önüne geçiyoruz." dedi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖNLENİYOR

Kuş beslemek Keçiören Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaygınlaştırılan kuş besleme noktalarının şehir içindeki kuşlar için yaşam alanı olmaya devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Vatandaşlarımız kuş besleme noktalarına ekmek ve kuş yemi bırakarak masum canlılarımızın yaşam hakkına destek oluyorlar. Kuşları beslemek isterken oluşabilecek çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için ilçemizin birçok noktasına kuş beleme noktaları yaptık. Buraları rutin aralıklarla temizleyerek herhangi bir mikrobik ortamın oluşmasının önüne geçiyoruz." dedi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖNLENİYOR

Keçiören Belediyesi, kuşların doğal yaşam alanı olan cadde ve sokaklara rengârenk çitlerden oluşan kuş besleme noktaları koyarak hem çevre hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyor. Kuş beslemek isteyen Keçiörenli vatandaşların ekmek ve yem bırakabildiği bu noktalar düzenli olarak temizlenerek dezenfekte ediliyor.

"CANLILARIMIZI YAŞATIYORUZ"

Doğal yaşam alanı Keçiören olan her bir canlının yaşatılması ve korunması için seferber olduklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kedi, köpek ve kuş türlerinin hepsi için özel çalışmalar yaparak masum ve dilsiz canlılarımızı koruyoruz. Son 5 aylık hizmet dönemimizde 2 bin 500 sokak hayvanımızı tedavi ederek rekor bir çalışma yaptık. Bu canlılarımızdan yaklaşık 500'ünü de kısırlaştırdık. Can dostlarımıza aşı, ameliyat, ultrason ve diş bakımı dahi birçok tedaviyi uygulayarak onların sağlıklı bir şekilde yaşama tutunmalarını sağladık." ifadelerini kullandı. isteyen Keçiörenli vatandaşların ekmek ve yem bırakabildiği bu noktalar düzenli olarak temizlenerek dezenfekte ediliyor.

"CANLILARIMIZI YAŞATIYORUZ"

Doğal yaşam alanı Keçiören olan her bir canlının yaşatılması ve korunması için seferber olduklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kedi, köpek ve kuş türlerinin hepsi için özel çalışmalar yaparak masum ve dilsiz canlılarımızı koruyoruz. Son 5 aylık hizmet dönemimizde 2 bin 500 sokak hayvanımızı tedavi ederek rekor bir çalışma yaptık. Bu canlılarımızdan yaklaşık 500'ünü de kısırlaştırdık. Can dostlarımıza aşı, ameliyat, ultrason ve diş bakımı dahi birçok tedaviyi uygulayarak onların sağlıklı bir şekilde yaşama tutunmalarını sağladık." ifadelerini kullandı. ?

Kaynak: Bültenler

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Keçiören'de rengârenk kuş besleme noktası - Haberler
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