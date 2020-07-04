Keçiören'de plastik kullanımına karşı, Başkan Altınok bez torba dağıttı
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Keçiören'de plastik kullanımına karşı, Başkan Altınok bez torba dağıttı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 3 Temmuz Uluslararası Plastik Poşet Kullanmama Günü kapsamında ilçedeki birçok semt pazarında bez torba dağıttı.

Keçiören'de plastik kullanımına karşı, Başkan Altınok bez torba dağıttı
04.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:40

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 3 Temmuz Uluslararası Plastik Poşet Kullanmama Günü kapsamında ilçedeki birçok semt pazarında bez torba dağıttı.

Keçiören Belediyesi açıklamasına göre, Başkan Altınok naylon poşet kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için ilçedeki semt pazarlarını gezerek bez torba dağıtımında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok konuya ilişkin, "Plastik kullanımı ve bunların doğaya bırakılması doğamıza, denizlerimize ve yeraltı su kaynaklarımıza büyük zararı veriyor. Şehrimizden başlayarak ülkemizde ve dünyada çevreyi ve doğayı koruma bilincini mutlak suretle aşılamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Farkındalık oluşturmak istedik"

Vatandaşların memnuniyetle karşıladığı torba dağıtımı sırasında plastik poşet kullanımı konusunda da uyarılarda bulunan Altınok, plastik poşet ve naylon kullanımının önüne geçmek ve bunların kullanımının azaltılması için farkındalık oluşturmak istediklerini bildirdi.

Altınok, bez torba kullanım alışkanlığının toplumsal anlamda da geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Hem kendi sağlığımız için hem de doğal yaşamı korumak için plastik ürünleri mümkün olduğu kadar hayatımızdan çıkarmalıyız. Şayet duyarlı davranırsak, temiz bir doğa hayal edersek, işte o zaman plastik poşet kullanımını durdurmak için çabalayıp, aynı zamanda bu iradenin bunun bizim elimizde olduğunu görürüz." ifadelerini kullandı.

Altınok, bez torba dağıtımının ardından ilçedeki birçok parkta Kovid-19 salgınına karşı üç temel kural, "temizlik, mesafe ve maske" kelimelerinin baş harfleri TMM'nin yazılı olduğu tişört dağıttı.

Kaynak: AA

Manşet

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