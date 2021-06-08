Keçiören'de minikler için ıslanma sezonu açıldı
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Keçiören'de minikler için ıslanma sezonu açıldı

Keçiören'de minikler için ıslanma sezonu açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Keçiören Kalaba Türk Dünyası Meydanı hizmete açıldıktan sonra vatandaştan ve çocuklardan büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Keçiören Kalaba Türk Dünyası Meydanı hizmete açıldıktan sonra vatandaştan ve çocuklardan büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Keçiören Kalaba Türk Dünyası Meydanı hizmete açıldıktan sonra vatandaştan ve çocuklardan büyük ilgi görmeye devam ediyor. Su, ışık ve müzik gösterisinin yapıldığı meydanda bulunan ıslanma havuzu havaların ısınmasıyla birlikte çocuklarına keyifli bir gün yaşatmak isteyen ailelerin de vazgeçilmez mekanı oluyor. Meydan ayrıca yüzlerce gül ve akşam düzenlenen ışık gösterisiyle rengarenk bir ziyafet sunuyor.

"Çocuklarımızdan büyük ilgi gördü"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Meydanımızda ses, ışık ve müzik gösterileriyle çocuklarımızın gönüllerince eğlendiği ıslanma havuzumuz sıcak havalarda eğlencenin merkezi oluyor. Meydanımız, estetik görünüşü ve ortaya koyduğu görsel şölen ile ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizi kendisine hayran bırakıyor. Meydanımız hizmete açıldıktan sonra vatandaşımızdan ve çocuklarımızdan büyük ilgi gördü. Su, ışık ve müzik gösterisinin yapıldığı meydanımız, yaz sıcağında yavrularımızın ıslanmak için uğrak mekanlarından biri olurken kışın ise su ve ışık gösterileriyle renk cümbüşüne bürünüyor. Burada bulunan yüzlerce gül ve özellikle akşam düzenlediğimiz ışık gösterileri ise rengarenk bir ziyafet sunuyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Keçiören'de minikler için ıslanma sezonu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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