Keçiören'de 'kreş adası' minikler için hazırlanıyor
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Keçiören'de 'kreş adası' minikler için hazırlanıyor

17.12.2020 12:50 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:54
Keçiören'de 'kreş adası' minikler için hazırlanıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren kreşlerin sayısını artırdıklarını kaydederek, 200 öğrenci kapasiteli yeni 'Kreş Adası'nı önümüzdeki günlerde hizmete açmaya hazırlandıklarını belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren kreşlerin sayısını artırdıklarını kaydederek, 200 öğrenci kapasiteli yeni 'Kreş Adası'nı önümüzdeki günlerde hizmete açmaya hazırlandıklarını belirtti. Altınok, "Söz verdiğimiz gibi ilçemizde kreşlerimizin sayısını artırdık, mevcut kreşlerimizi de yeniden düzenledik. Çocuklarımızı iyi yetiştirmek için onların eğitim alacakları alanların kapasitesini artırıyoruz. Geleceğimize yatırım yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Temel eğitim önemli"

Keçiören Belediyesi olarak eğitime destek projesi kapsamında ilçedeki kreşlerin sayısını artırmaya devam edeceklerini de kaydeden Altınok, şunları aktardı:

"Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmemiz için temel eğitim oldukça önemli. Bugünün çocuğu yarının büyüğü ve aynı zamanda ülkemizin, devletimizin ve milletimizin de geleceği demektir. Biz de çocuklarımıza daha iyi bir eğitim hizmeti sunabilmek için sürekli mesai harcıyor, bunun gayretiyle gece gündüz çalışıyoruz. Kreşlerimizin sayısını artırdık, mevcut kreşlerimizi de yeniden düzenledik. Ayrıca şuan hizmet veren kreşlerimizi denetliyor, en küçük bir eksilik olduğunda da anında müdahale ediyoruz". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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