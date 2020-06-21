HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Keçiören'de koronavirüs geri dönüşüme engel değil

Keçiören Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Bitkisel Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında atık yağların geri dönüşümü için çalışmalarını koronavirüs günlerinde de ara vermeden sürdürüyor.

Keçiören'de koronavirüs geri dönüşüme engel değil
21.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:58

Keçiören Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Bitkisel Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında atık yağların geri dönüşümü için çalışmalarını koronavirüs günlerinde de ara vermeden sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda 2019 yılından bugüne kadar ilçedeki hanelerden 8 ton 320 kilogram atık yağ toplayan ekipler, işletmelerle birlikte toplamda 57 ton 820 kilogram bitkisel atık yağı geri dönüşüme kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Altınok, "İlçemizdeki işletme ve hanelerimizden topladığımız bitkisel atık yağların kanalizasyonlara karışmaması, doğamızın ve yeraltı sularımızın kirlenmemesi için başlattığımız geri dönüşüm seferberliğinde '5 Litre Bitkisel Atık Yağ Getirene Temizlik Seti Hediye' kampanyamızı başarıyla tamamladık. Yeni bir kampanya için ekiplerimiz çalışmaya başladı. Bu süreçte hane ve işletmelerden atık yağ toplama çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Altınok, göreve geldikleri ilk günden itibaren geri dönüşüm için vatandaşa yönelik çeşitli kampanyalar düzenlediklerini, bu kapsamda "5 Litre Bitkisel Atık Yağ Getirene Temizlik Seti Hediye" sloganıyla başlatılan kampanyada 660 vatandaşa hediye verdiklerini ve kampanyayı başarıyla tamamladıklarını bildirdi.

Geri dönüşüm seferberliğine vatandaşın büyük ilgi gösterdiğini de belirten Altınok, yeni kampanya çalışmalarına başlanıldığını, bu süreçte ise yine mobil atık getirme merkezleri, atık toplama noktaları, muhtarlıklar ve okullar aracılığıyla geri dönüşüm sisteminin çalışmaya devam edeceğini aktardı.

Vatandaşa, atık yağların biriktirilmesi ve toplanması konusunda kolaylık sağlandığını da vurgulayan Altınok, şunları kaydetti:

"Geri dönüşüm çalışmalarımız kapsamında vatandaşlarımızın atıklarını kolaylıkla geri dönüşüm sistemine dahil edebilmeleri için atık toplama noktaları oluşturduk. Spor tesisleri, kültür merkezleri ile KEDEM ve KEÇMEK kurs merkezlerimizden oluşan 21 hizmet birimimiz atık toplama noktası olarak belirlenmiştir. Geri dönüşüm kampanyalarımız atık toplama noktalarımız aracılığıyla yürütülmektedir. Vatandaşlarımız, geri dönüşüm çalışmaları ve güncel kampanyalarımız hakkında bilgi almak için 0312 359 10 27 numaralı Geri Dönüşüm Danışma Hattı'mızı arayabilirler."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip Ekonomi
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Ekonomi
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda olarak aldığı aracı milyonluk lüks arabaya dönüştürdü Ekonomi
Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda olarak aldığı aracı milyonluk lüks arabaya dönüştürdü
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Ekonomi
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor Ekonomi
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor Ekonomi
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Celal Adan Fahrettin Koca Berat Albayrak Binali Yıldırım
Magazin Emre Kınay Demet Akalın Aleyna Tilki Burcu Esmersoy
Spor Okan Buruk Caner Erkin Rıza Çalımbay Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Kavga Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Keçiören'de koronavirüs geri dönüşüme engel değil - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 12:14:00. #1.15#
title