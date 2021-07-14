Keçiören'de Kerkük Türkmen Katliamı şehitleri anıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, büyüyen ve gelişen bir Türkiye olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Türkmeneli'ndeki kardeşlerimize destek vermeye devam ediyoruz.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, büyüyen ve gelişen bir Türkiye olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Türkmeneli'ndeki kardeşlerimize destek vermeye devam ediyoruz. Şehit edilen Türkmenleri rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kerkük'te, 14 Temmuz 1959'da yaşanan Türkmen Katliamı'nın 62. yıl dönümünü anma programına katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde başlayan anma programında açıklamalarda bulunan Altınok, "Osmanlı devletimiz, cihan devletimiz; adalet, merhamet, şefkat, hukuk üzerine kurulan bir devlettir. Osmanlı'nın yıkılmasıyla birlikte her bir yerde bir bakiyemiz kaldı. Balkanlarda, Altaylarda, Tanrı Dağları'nda, Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da, Libya'da... ve sonuç olarak küllerinden bir Türkiye Cumhuriyeti devleti doğdu. Toplu iğne üretecek durumumuz yoktu. Müttefiklerimiz, yani medeni dediğimiz canavarlar Osmanlı Devleti'nin mallarına el koymuştu. Hal böyle olunca bakiyemiz olan her yerde kardeşlerimizin dramı başladı, bunlardan biri de Türkmeneli'dir" ifadelerini kullandı.

Altınok Türkiye'nin Türkmenlerin yanında olduğunu ve her dönemde destek verdiğini de belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti imkanı ölçüsünde Türkmenlere yönelik her desteği vermeye devam ediyor, bana ne demiyor. Türkmen kardeşlerimiz sahipsiz değildir. 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var' buyurmuştur Sevgili Peygamber Efendimiz. Türkmen topraklarını boş bırakmayacağız. Türkmen kardeşlerimiz çok azap çekti. Türkiye büyüyor, gelişiyor ve güçleniyor. Türkmeneli, Türkiye Cumhuriyetimizin davasıdır. Ülkemiz güçlendikçe bazılarının nefesi ve eli kesilecektir o coğrafyalardan. Ama bizler de birliğimizi, beraberliğimizi sağlayacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Türkmeneli toprakları başımızın tacıdır. Sınırımızda ve sınır ötesinde menfaatlerimizi savunan bir Cumhurbaşkanımız var. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı göndermek için plan yapıyorlar. At oynatamadıkları, kullanamadıkları bir Türkiye var artık. Bizim derdimiz, davamız sınırlarımız büyük. Artık kendi silahlarımızı, kendi tankımızı, uçaklarımızı ve insansız hava araçlarımızı üretiyoruz."

Keçiören Kerkük Parkı'nda gerçekleştirilen Türkmen Şehitlerini Anma Programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yanı sıra AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Türkmeneli Uluslararası İnsani Yardım Eğitim ve Kültür Derneği Genel Sekreteri Necmettin Canabaz ve Türkiye'de yaşayan Türkmenler katıldı.

Programın sonunda Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve katılımcılar Kerkük Parkı'ndaki Irak Türkmen Şehitleri Anıtı'na karanfil bıraktı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı