Keçiören'de "Kadınca Nefes Alma Atölyesi" kurulacak
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Keçiören'de "Kadınca Nefes Alma Atölyesi" kurulacak

05.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:32
Keçiören'de

Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi'nde 8-12 Mart'ta Kadınca Nefes Alma Atölyesi kurulacak.

Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi'nde 8-12 Mart'ta Kadınca Nefes Alma Atölyesi kurulacak.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hayata geçirilen proje ile kadınlara öz şefkat yöntemi kullandırılarak kendi iç dünyalarına yönelmeleri sağlanacak. Aynı zamanda onların öfke, sevgi, stres duygularını yönetme ve tanımalarına yönelik becerileri geliştirilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok,"Kadınlarımız toplumumuzun ve geleceğimizin temelini oluşturuyor. Kadınlarımızı ne kadar eğitimli hale getirirsek devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımızı daha iyi yetiştirme imkanına sahip oluruz. Bununla birlikte aile kurumumuzu da sağlıklı temeller üzerine inşa edebiliriz." dedi.

Kadınların kişisel gelişimine ve ekonomik olarak istihdamına yönelik yapılan her türlü çalışmayı önemsediklerini ve desteklediklerini kaydeden Altınok, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kurulacak olan atölyeye ilişkin şunları kaydetti:

"Bu atölye çalışmamızla kadınlarımızın; beden, iş, başarı, verimlilik, düşünce, mantık, planlama, çaba, kontrol, sevgi, bakım, sorumluluk, duygu, sosyal etkileşim, anlam, idealler, gelecek, hedefler ve yaşamla ilgili kişisel farkındalığını artırmayı hedefliyoruz. Daha dengeli bir hayat için yaşam enerjisinin dağılımını daha makul hale getirmeyi uzmanlarımız tüm detaylarıyla anlatacaklar. Atölyemizde tartışılacak olan bilgilerin uygulanması noktasında da belli yöntemler kadınlarımızla paylaşılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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