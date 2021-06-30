Keçiören'de İlaçlama Seferberliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keçiören'de İlaçlama Seferberliği

Keçiören'de İlaçlama Seferberliği
Habermetre - Haberler | Toplum

Keçiören Belediyesi koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında sinek ve sivrisineklere yönelik ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında sinek ve sivrisineklere yönelik ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte artan sinek ve sivrisineklerin oluşturduğu olumsuz etkinin en aza indirilmesi için ilçedeki 51 mahallenin tamamında ilaçlama çalışmaları yürütülüyor.

Keçiören Belediyesi ilaçlama ekipleri özellikle vatandaşın yoğun olduğu pazaryerleri, dere yatakları ve sulak alanlarda sinek ve sivrisinek oluşumunun önüne geçmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Cadde ve sokaklarında sık sık ilaçlandığı ilçede vatandaşa da çöpleri saatinde dışarı çıkarmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

ZARARSIZ İLAÇ KULLANIYORUZ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaz mevsiminde vatandaşı rahatsız edecek sinek ve sivrisineklerin yayılımını engellemek için ilk olarak larvasit uygulaması yapıldığını bu günlerde de ilaçlama seferberliği başlattıklarını söyleyerek şunları aktardı:

"Larvanın uçkun hale gelmeden etkisizleştirilmesini amaçladığımız çalışmalarımızın yanı sıra sinek popülasyonunu kontrol etmek amacıyla yürüttüğümüz ilaçlama çalışmalarımız da devam ediyor. Doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen ilaçlar kullanarak aynı zamanda doğal yaşamın zarar görmesinin de önüne geçiyoruz. Vatandaşımızın, yaz mevsiminde sinek ve sivrisineklerin oluşturacağı olumsuzluklarla karşılaşmaması için mahalle ilaçlamalarımız aralıksız devam edecek. "

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Fahrettin Koca Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Şevval Şahin Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Keçiören'de İlaçlama Seferberliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 17:17:06. #1.16#

title