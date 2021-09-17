Keçiören'de iki buçuk ayda 690 çifte ücretsiz salon hizmeti

Ankara Keçiören Belediyesi de 2 buçuk yıl önce başlattığı 'ücretsiz düğün salonu' hizmetiyle ilçede evlenecek olan çiftlere büyük kolaylık sağladı. Bu kapsamda 8 mahalle konağı ve 6 düğün salonunu çiftlerin hizmetine sunan belediye, 1 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında 690 organizasyon gerçekleştirerek 185 bin davetliye hizmet verdi.

Keçiören Belediyesi de 2 buçuk yıl önce başlattığı 'ücretsiz düğün salonu' hizmetiyle ilçede evlenecek olan çiftlere büyük kolaylık sağladı. Bu kapsamda 8 mahalle konağı ve 6 düğün salonunu çiftlerin hizmetine sunan belediye, 1 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında 690 organizasyon gerçekleştirerek 185 bin davetliye hizmet verdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Belediyemiz bünyesinde ücretsiz hizmet veren düğün salonları ve mahalle konaklarımız rekor düzeyde organizasyona ev sahipliği yaptı. Evlenmeye karar veren çiftlerimize ücretsiz salon, ses sistemi ve temizlik hizmeti verdik. Belediyemize gelerek taleplerini ileten hiçbir çiftimizi geri çevirmedik. Dünya evine giren her bir çiftimize yüce Rabbimden mutluluklar diliyorum" dedi.

Salonlar evleneceklerin hizmetinde

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok nikah merasimlerine katılarak mutluluklarına ortak olduğu çiftlerin ücretsiz düğün salonu hizmetinden büyük memnuniyet duyduğunu aktararak şunları söyledi:

"Göreve gelirken, 'Keçiören'de evlenmeyen kalmayacak' dedik ve verdiğimiz sözü tutarak idaresi, işletmesi ve denetimi belediyemize ait nikah ve düğün salonlarımızı çiftlerimiz için ücretsiz olarak hizmete sunduk. Aşık Veysel Nikah Salonumuzda ücretsiz fotoğraf ve video klip hediye ediyoruz. Yunus Emre, Çaldıran, Bademlik ve Abdurrahim Karakoç, Mevlana düğün salonlarımız ve 8 mahalle konağımız evlenmek isteyen çiftlerimizin hizmetindedir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri