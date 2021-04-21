Keçiören'de hizmet bitmiyor, yatırım durmuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keçiören'de hizmet bitmiyor, yatırım durmuyor

Keçiören'de hizmet bitmiyor, yatırım durmuyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Mahalle konağı olmayan mahallemiz kalmasın" diyerek başlatılan projeler kapsamında ilçeye 10 adet yeni mahalle konağı yapılacağını müjdeledi.

Altınok, Keçiören'de hizmet bitmez, yatırım durmaz. Mahalle konağı olmayan mahallelerimize toplamda 10 tane konak yapıyoruz. Yükseltepe Mahallemizdeki mahall?e konağımızı Emniyet Müdürlüğümüze vermiştik. Yükseltepe'ye de yeni bir konak inşa ediyoruz. Hayırlı olsun." dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra özel günlere ev sahipliği yapması için inşa edilen mahalle konaklarının sayısı artıyor. Bu kapsamda Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 10 yeni mahalle konağı projesini müjdelerken Yükseltepe Mahallesi'nde bulunan mahalle konağının ise tamamlanma aşamasında olduğunu belirtti.

"SOKAK DÜĞÜNLERİNİ AZALTACAĞIZ"

Modern kent anlayışına uygun olarak inşa edilen konakların birçok etkinlik için kullanışlı olduğunu da belirten Altınok, "Sokak düğünlerimizin sayısını azaltmak için belediyemize ait mahalle konaklarımızı ücretsiz olarak hizmete sunuyoruz. Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza kına, sünnet, taziye, söz, nişan ve asker uğurlama gibi özel merasimlerinde bu güzel mekânlarımızı tahsis ediyoruz. Pandemi sona erdiğinde sayısını artırdığımız mahalle konaklarımız vatandaşımıza özel günlerinde ev sahipliği yapmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.?

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Vladimir Putin Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Merve Dizdar Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Hakan Kutlu Gökhan Gönül Hakan Arslan Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Keçiören'de hizmet bitmiyor, yatırım durmuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 09:20:19. #1.15#

title