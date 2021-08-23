Keçiören'de hafta sonunun vazgeçilmezi deniz dünyası
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Keçiören'de hafta sonunun vazgeçilmezi deniz dünyası

Keçiören'de hafta sonunun vazgeçilmezi deniz dünyası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası çocuklar ve aileler için hafta sonu eğlencesi olmaya devam ediyor.

Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası çocuklar ve aileler için hafta sonu eğlencesi olmaya devam ediyor. Deniz ve okyanus canlılarını görmek isteyen sualtı meraklılarının vazgeçilmez adresi olan tesiste ziyaretçiler koi balıklarını elleriyle besleme imkanı da buluyor.

Keçiören Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen ve yeni yüzüyle hizmet vermeye devam eden Deniz Dünyası çocuklara ve çocuklu ailelere ücretsiz hizmet veriyor. Haftanın 7 günü açık olan devasa akvaryumda bulunan seminer salonu ile minik öğrencilere deniz canlıları ve okyanustaki doğal yaşam hakkında eğitici belgeseller de gösteriliyor. Deniz Dünyası bu özelliğiyle Türkiye'de eğitim veren ilk ve tek akvaryum olarak biliniyor.

"Çocuklara ve ailelere ücretsiz"

Deniz Dünyası'nı yenileme çalışmaları ile burada bulunan canlılarının doğal yaşam alanlarını genişlettikleri ve tesise çeşitli türde yeni canlılar getirdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Su ve deniz canlılarımıza yeni yaşam alanları kazandırdık. Ziyaretçilerimiz koi balıklarını elleriyle besleyebilsin diye bir de dokunma havuzu yaptık. Deniz Dünyası yeni canlılarımızla ve yeni dekoruyla çocuklarımıza ve ailelerimize ücretsiz hizmet veriyor" dedi. - ANKARA

Keçiören'de hafta sonunun vazgeçilmezi deniz dünyası
Keçiören'de hafta sonunun vazgeçilmezi deniz dünyası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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