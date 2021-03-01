Keçiören'de günlük 950 ton çöp toplanıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüz 24 saat esasına göre 700 personelle cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüz 24 saat esasına göre 700 personelle cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki çöpleri 40 araç ve 120 personelle topladıklarını ve birçok sokakta da çöp arabalarının günde iki kez çöp aldığını belirtti.

Temizlik İşleri Müdürlüğünün 24 saat esasına göre 700 personelle cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Altınok, "İlçede, rutin çöp toplama çalışmaları kapsamında günlük ortalama 950 ton çöp toplanarak bertaraf ediliyor." ifadelerini kullandı.

Altınok, göreve geldikleri günden itibaren çöp toplama maliyetini belediyeye kazandırdıkları yeni hizmet araçları sayesinde düşürdüklerini ve daha hızlı bir hizmet sunduklarını kaydetti.

Keçiören sınırları içerisindeki her sokak ve mahalleye eşit hizmet götürmek için dinamik ve hızlı olduklarının altını çizen Altınok, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eskiden çöp toplama işi kiralık araçlarla yapılıyordu. Şu anda belediyemize ait araçlarla yürüttüğümüz çöp toplama hizmetiyle tasarruf sağlıyoruz. Cadde, sokak, park ve bahçelerimiz artık daha temiz. İlçemize temizlik konusunda artık daha hızlı hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda çöplerin anında alınması için Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün araç filosunu daha da genişlettik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan