Keçiören'de Gül Kreş Adası hizmete açıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kreş ve kütüphane sayımızı Keçiören'de artıracağız. Kreşlerimiz her yerden daha uygun fiyata hizmet vermektedir." ifadelerini kullandı.

Altınok, Gül Kreş Adası'nın açılışına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, amaçlarının ticaret yapmak olmadığını, vatandaşa hizmet etmek olduğunu belirtti.

200 öğrenci kapasiteli Kreş Adası'nda eğitim gören minik öğrencilere parlak bir gelecek hazırlamak için uzman kadro oluşturulduğunun altını çizen Altınok, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kreş ve kütüphane sayımızı Keçiören'de artıracağız. Kreşlerimiz her yerden daha uygun fiyata hizmet vermektedir. İmkanı kıt olan, çalışan anne ve baba ucu ucuna geçinerek çocuklarına bir gelecek hazırlamak istiyor. Bu anlamda bizim de güzel yarınlar için bu çocuklarımıza destek olmamız gerekiyor. Dolayısıyla kreşlerimiz önemli hizmet noktalarıdır. Milletlerin ve devletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Onları nasıl yetiştirirsek ülkemizin geleceği de ona göre şekillenir. Dolayısıyla bu eserler geleceğimize attığımız imzalardır. Geleceğe attığımız tohumlar ve diktiğimiz fidanlardır.

Çocuklarımıza, yavrularımıza, meleklerimize, miniklerimize ve çiçeklerimize güzel bir eser yaptık. Onları her alanda yetiştirecek, anne sevgisini, anne şefkatini gösterecek bir kreşi daha şehrimize kazandırdık. Kreş çalışanlarımızın buraya gelen çocuklarımıza kendi evlatları gibi bakmaları gerektiğini her fırsatta söylüyorum. Hatta onların üzerine daha fazla titremeleri gerektiğini, daha hassas olmalarını ve bunun bir vebal olduğunu sık sık dile getiriyorum. Burada kırılan, dökülen kalbin sorumluluğu ve vebali büyüktür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu