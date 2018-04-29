Keçiören'de "Girişimcilik ve Kariyer Günleri" Programı Düzenlendi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Keçiören'de düzenlenen "Girişimcilik ve Kariyer Günleri" programına katıldı. Özdebir, "Türkiye'de üretilen yüksek teknolojili ürünlerin yüzde 20'si Ankara'da üretilmektedir" dedi.

Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Keçiören'in farklı ortaokul ve liselerinden öğrencilerin katılımıyla düzenlenen "Girişimcilik ve Kariyer Günleri" programının konuğu ASO Başkanı Nurettin Özdebir oldu. Ankara sanayisi hakkında öğrencilere bilgi veren Özdebir, Ankara'nın memur şehri olarak anıldığını ancak artık önemli bir sanayi şehri olduğunu söyledi. Özdebir, "Ankara da 1 milyon 900 bin civarında kayıtlı istihdam var. Bunun sadece 400 bine yakını kamu personeli, yani 1 milyon 500 bin kişi özel sektörde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Özdebir, Türkiye'nin şu anda orta teknoloji tuzağında olduğunu belirterek, "Ankara şu anda orta gelir tuzağını oluşturan orta teknoloji tuzağını atlatmış yegane kentimiz. Türkiye'nin ihracatının kilogram fiyatı 1,5 dolar, Ankara'nın ise 26 dolar. Türkiye'de üretilen yüksek teknolojili ürünlerin yüzde 20'si Ankara'da üretilmektedir" şeklinde konuştu.

Öğrencilere "Gelecekte yüksek teknolojili ürünleri sizler üreteceksiniz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz" diyen Özdebir, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sizler bu ülkede fabrikatör ya da bilim adamı olarak ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacaksınız. Bunun için iyi yetişmeniz gerekir. Yani sadece öğrenmek yetmiyor. Ne bildiğiniz değil, bildiklerinizle neler yapabildiğiniz önemli. Bilginin hızla eskidiği bir çağda yeni bilgiye ulaşmak ve onu kullanabilmek büyük önem taşıyor. Siirt'in bir köyündeki arkadaşınız İspanya'daki robot yarışmasında birinci oluyor. Bunu bilgiyi iyi kullanarak yaptı. Öncelikle beceri sahibi olmanız lazım. Bildiğinizi üretime çevirebilmeniz, değişime ayak uydurmanız lazım. Bu topraklarda var olabilmek için her yönden başarılı olmak zorundayız."

Özdebir, iş dünyasının öğrencilerde aradığı diğer özeliğin sorun çözme ve liderlik olduğunu vurgulayarak, "Parça parça bilgileri derleyip, aradaki bağlantıları kurup onları sorun çözümüne yöneltme becerisi, içinde bulunduğumuz rekabet ortamında büyük önem taşımaktadır. Sorun yaratan değil, çözüm üreten olun. Ayrıca inovasyonun öneminin her geçen gün arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Ancak, inovasyon giderek daha fazla grup çalışması gerektiriyor. Burada sizde aranan diğer bir beceri de liderlik becerisi. Bir grupla çalışırken karşılaşılan sorunları çözmek için uygun zamanda ortaya çıkmak ve gruba liderlik etmek ve gerektiğinde kenarda durup bir başkasına liderlik fırsatı vermek sizde aranan becerilerden olacak" değerlendirmelerinde bulundu. - ANKARA